Multa stradale, in questi casi il rimborso è d’obbligo: con una firma arrivano dritto nelle tue tasche

Multa stradale, solo in codesti casi ti devono dare assolutamente il rimborso. Tutto quel che devi sapere a riguardo.

Non c’è alcun dubbio che con la situazione pazzesca che vige tuttora nel nostro Paese dover sborsare dei soldini per il pagamento di una multa, soprattutto stradale, il sangue sale subito alla testa. Il che non è affatto il massimo per la nostra salute sia fisica che psicologica. Fatto sta che il più delle volte la colpa è solo nostra, della nostra disattenzione o eccessiva spavalderia.

E questo capita anche se non siamo dei ragazzini e abbiamo la patente da molti anni. Non per nulla anche un eccessivo zelo per quanto concerne la sicurezza di noi come guidatori può farci dimenticare, metaforicamente parlando, in un angolo polveroso la prudenza. E quel punto ci sentiamo dei veri piloti, come quelli che gareggiano in pista.

Il punto è che la strada e una cosa ben diversa e noi non stiamo gareggiando, salvo non si tratti di corse clandestine che vanno contro la Legge e che sarebbero da evitare come la peste per l’incolumità di tutti quanti. Ecco perché non dobbiamo mai e poi mai pigiare troppo sull’acceleratore anche se non ci sta in giro nessuno.

Non per nulla potremo perdere noi stessi l’orientamento e andare fuori strada. Inoltre potrebbe sempre sopraggiungere un ciclista, un pedone o un animale che inavvertitamente attraversa. Le multe dunque vogliono essere dei deterrenti pure in tale direzione. Fatto sta che può essere che talvolta ci vengano rimborsate.

Multa stradale, chiedi subito il rimborso

Ovviamente la notizia è decisamente molto lieta. Difatti la sola idea di riavere del denaro speso in tale direzione con l’estate ormai quasi iniziata e in vista della vacanze è qualcosa di meraviglioso. Tuttavia può essere che per avere il poco fa citato rimborso ci voglia un pochino più di tempo ma in ogni caso il fatto rimane ed è fonte di grande gioia.

Aggiungiamo che però non avviene in maniera automatica. In sostanza se non saremo noi a richiederlo, seguendo una semplicissima procedura, non potremo in alcun modo ottenerlo. Non costa nulla farlo e la richiesta deve provenire necessariamente dall’intestatario del verbale, sia fisico che giuridico.

I casi in cui la richiesta può essere avanzata

Tuttavia ci sono alcune condizioni da rispettare per avanzare tale richiesta. Possiamo difatti avanzarla se abbiamo pagato la stessa multa ben due volte, oppure se si ha versato un importo più elevato di quello previsto. Infine, se si ha pagato un altro Ente od organo di Polizia.

In quest’ultimo caso bisogna comunque provvedere al pagamento, entro i termini previsti, a quello giusto. Al di là di ciò ricordatevi che avete tempo fino a un massimo di 5 anni per richiedere il rimborso che vi potrebbe arrivare anche tre mesi dopo da quando avete fatto la richiesta che vi è stata accettata.