137 euro in più in busta paga, i lavoratori hanno vinto ancora una volta: lo Stato ha rimodulato tutti i contratti

Lavoro, pronti bel 137 euro in busta paga per i lavoratori. La notizia è certa.

Finalmente potremmo dire una lieta novella. Eh sì, con le brutte notizie che sentiamo in TV e alla Radio e che leggiamo sul Web appurare di qualcosa di positivo ci fa tirare il classico sospiro di sollievo oltre che indurci a festeggiare, almeno un poco. E qui, a onore del vero, ne avremmo di buoni motivi per poterlo fare in compagnia dei nostri cari.

Anche perché una volta non siamo noi a dover sborsare dei soldini in più ma il nostro datore di lavoro. E ciò, con la penuria che c’è in giro, è indubbiamente da vedersi come una manna dal cielo. Anche perché noi per vederci l’aumento di stipendio non dovremo fare praticamente nulla.

In sostanza tutto ciò avverrà in maniera del tutto automatica. Inoltre lo troveremo direttamente accreditato all’interno della nostra busta paga che riceviamo direttamente a fine mese. Pertanto ora non potremo più lamentarci, come abbiamo fatto in tempi recenti, del fatto di averle ben più basse e generose rispetto agli anni precedenti.

Chiaro è che ora è molto forte la curiosità, come è giusto e normale che sia, che spinge a chiedersi a che cosa sia dovuto tale aumento che, lo ribadiamo per dovere assoluto di cronaca, è assolutamente veritiero e che avverrà pure a stretto giro. Forse è per via del detestato caro vita che ci toglie il sonno la notte?

Più soldi in busta paga per i lavoratori dipendenti

Beh, certamente avere dei soldini in più in tasca e sul proprio conto corrente, sia esso postale sia bancario, non è affatto male anche in vista dell’estate e delle tanto agognate vacanze estive. Inoltre le spese da onorare sono sempre numerose e assai onerose. E non mancano nemmeno quelle impreviste che fanno capolino all’interno della nostra vita come delle terribili docce fredde.

Ok, non parliamo di una cifra pazzesca in più ma comunque 137 euro da avere in aggiunta al proprio stipendio non sono affatto da buttare. Diciamo che possono rappresentare un mezzo per poter fare qualche acquisto in più magari al nostro supermercato di fiducia o concederci qualche piccolo regalo.

A cosa è dovuta una busta paga più ricca

In ogni caso se ciò avviene è per via dell’Inflazione che ci sta schiacciando. Dunque si è pensato di aumentare gli stipendi del 7% di una particolare categoria di lavoratori. Quale? Si tratta dei metalmeccanici. Dunque parliamo di circa 1, 6 milioni di lavoratori dipendenti che a partire dalla busta paga del mese vigente, ovvero giugno 2024, potranno notare il famoso e acclamato aumento.

Per quanto concerne la cifra di parla di quella lorda di 137, 52 euro per un operaio C3, che corrisponde, tanto per capirci, al quinto livello. Tuttavia i sindacati sono ancora a lavoro per cercare di far mettere in atto altri aumenti, ancora più consistenti e non solo relativi a questa tipologia di lavoratori.