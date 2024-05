IPhone da 60mila euro, questo modello è ricercatissimo dai collezionisti: vendilo e ti crei un bel tesoretto

Ci sarebbe un iPhone dal valore di ben 60 mila euro, se lo hai ancora a casa, i collezionisti faranno a gara per portartelo via.

Siamo qui oggi per parlare di uno dei marchi che ha letteralmente rivoluzionato il mercato della telefonia, oseremmo dire, mondiale. Infatti non sono pochi gli amanti di tecnologia che non potranno fare altro che darci ragione. Apple, quando è arrivata sul mercato ha stravolto tutti i punti di vista.

Dalla mente di Steve Jobs sono stati creati dei prodotti che sono diventati dei veri e propri simboli, molto più che semplici smartphone, computer o PC, stiamo parlando di prodotti che da subito sono diventati oggetti del desiderio di un gran numero di consumatori.

Ad oggi, grazie alle offerte e alle notevoli possibilità che il mercato ci offre, avere un iPhone è meno difficile di quello che si possa pensare. Sono in molti a riuscire ad acquistare sempre l’ultimo modello, il nuovo uscito. Ma fino a qualche anno fa, iPhone era veramente uno status simble, un modello di smartphone superiore a tutti gli altri.

L’ingresso della mela più famosa del mondo tecnologico, sul mercato, ha fatto in modo che anche i punti di vista di tutti gli altri, cambiassero. Tra i vari modelli che dal 2007 ad oggi Apple ha lanciato sul mercato, ce ne sarebbe uno che è divenuto veramente prezioso per i collezionisti.

Il dispositivo Apple più ricercato

Mentre tutti sono in attesa della presentazione di un nuovo modello, i collezionisti vorrebbero riuscire a trovare un modello alquanto datato, che possa soddisfare il loro desiderio di avere qualcosa di veramente introvabile. Secondo gli esperti di tecnologia ci sarebbe uno dei modelli che per molti è un vero e proprio oggetto del desiderio.

Si tratterebbe dell’iPhone 1, ovvero il primissimo modello che la casa produttrice ha immesso sul mercato. Un vero appassionato sarebbe disposto a pagarlo migliaia e migliaia di euro. Una notizia che ha veramente dell’incredibile.

Il valore sul mercato

Come accennato in precedenza, era il 2007 quando iPhone 1 è arrivato sul mercato cambiando radicalmente la prospettiva dei consumatori. Ad oggi si ricercano modelli che siano in perfette condizioni e dotati di scatola ed accessori. Ovviamente meno il passare del tempo ha lasciato su di loro segni di usura e più, i collezionisti saranno disposti a pagare.

Il valore a cui si può arrivare nel momento dell’asta è di ben 60 mila euro. Nel 2019 la vendita era a 5 mila euro, ad oggi il valore è aumentato esponenzialmente.