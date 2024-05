Premio inaspettato in busta paga, 3mila euro dritti sui conti correnti di questi lavoratori: la lista è lunga

In arrivo ben 3.000 euro sulla busta paga di questa specifica categoria di lavoratori.

Importantissima novità per una determinata categoria di lavoratori, che vedrà ben presto arrivare sulla propria bista paga un inaspettato e sostanzioso premio.

Si sta parlando per la precisione dei circa 70.000 bancari italiani che fanno parte del gruppo Intesa Sanpaolo, che in base al loro diverso tipo di inquadramento potranno ricevere un premio variabile di risultato che potrà oscillare tra i 1.150 e i 2.950 euro.

Tutto ciò è stato stabilito grazie ad un accordo che è stato raggiunto con Intesa Sanpaolo dai sindacati First, Fisac, Fabi, Uilca e Unisin.

Ecco qui di seguito tutte le informazioni più rilevanti riguardo al premio in busta paga in arrivo per i bancari di Intesa Sanpaolo.

Il premio in busta paga per i lavoratori di Intesa Sanpaolo

I sindacati hanno dunque raggiunto un’intesa con Intesa Sanpaolo per il premio in busta paga da conferire ai dipendenti. Nell’accordo in questione, grazie agli ottimi risultati raggiunti dall’istituto, si è stabilito un aumento del 30% del premio per i lavoratori, motivo per cui gli importi da 1.150 euro e da 2.950 potranno salire rispettivamente fino a 1.500 e fino a 3.800 euro. Tutti coloro che guadagnano fino a 39.000 euro lordi si parla invece di un’integrazione da 100 a 150 euro.

Il coordinatore della Fabi Paolo Citterio ha dichiarato in merito a questo accordo quanto segue: “Si tratta di un importante risultato sindacale che consente di ottenere importanti miglioramenti economici e di trasparenza per quanto riguarda i metodi di erogazione del premio. Il lavoro di miglioramento delle previsioni a favore dei dipendenti di Intesa Sanpaolo prosegue, e il loro contributo permette di raggiungere risultati di bilancio senza precedenti per il gruppo“.

L’aumento del bonus contratto

Come chiarito dalla First Cisl l’accordo fa riferimento all’esercizio 2024 e consiste anche in un incremento del bonus pool per il personale di Intesa Sanpaolo. Il premio in questione arriverà per l’esattezza a 165 milioni di euro, e cioè ben 10 in più rispetto all’anno precedente.

Questo quanto dichiarato al riguardo da parte del segretario nazionale di First Cisl Domenico Iodice: “Questo accordo potenzia gli strumenti di certezza, esigibilità e socialità del premio come forma di retribuzione collettiva. Da una parte ne aumenta il valore base riconosciuto a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori mentre dall’altra l’accesso all’eccellenza è garantito senza alcun limite preventivo al numero di potenziali beneficiari. La solidarietà intergenerazionale trova inoltre spazio tra le acquisizioni sociali dell’accordo. L’accesso al sistema premiale per l’esercizio 2024 è garantito anche a chi in corso d’anno sarà assunto dopo il 30 giugno 2024, con un riconoscimento di 400 euro che costituisce norma di miglior favore“.