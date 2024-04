Shopping, taglio del 40% se fai acquisti qui: la soluzione è geniale | Ci stanno andando tutti

Abbiamo la soluzione migliore proprio per te che allo shopping non rinunci proprio mai. Se acquisti c’è un taglio prezzi del 40%.

Inutile negarlo, lo shopping è sicuramente lo sport preferito della maggior parte delle donne, ma vi vorremmo svelare un segreto anche gli uomini a volte ci cascano. In un mondo in cui curare la propria immagine si rivela indispensabile anche l’uomo più rude alla fine cade nel treno dello shopping. Peccato che la cara vecchia inflazione, l’aumento dei prezzi, mette a repentaglio questa enorme passione.

Lo dobbiamo ammettere girare per negozi a qualcosa di affascinante, un po’ telefilm americano, un poco colazione da Tiffany, non sono poche coloro che ogni settimana si concedono anche solo piccole sessioni di shopping. A favorire tutto questo sono alcuni negozi che in effetti offrono dei prezzi veramente imbattibili.

Certo, negli ultimi anni si è diffusa la moda di comprare online. Purtroppo dobbiamo ammettere che proprio sul web possiamo trovare una scelta maggiore, spesso a prezzi veramente migliori. Ma in tutto questo c’è ancora chi non rinuncia ad andare per negozi e provare i vestiti per scegliere quello che ci sta meglio.

Ecco che allora per tutti gli appassionati di shopping che non farebbero mai a meno mi toccare con mano ciò che stanno acquistando, c’è una soluzione che permetterebbe di risparmiare notevolmente.

La moda del Second Hand

Proprio sul tema shopping sarebbe intervenuto l‘Osservatorio Second Hand Economy condotto da BVA Doxa per Subito. sono ormai 10 anni e questo studio viene intrapreso ciò che è emerso è che se 10 anni fa comprare qualcosa di seconda mano era qualcosa che veniva lasciato e meno abbienti economicamente, oggi questo pregiudizio è caduto completamente.

Ormai comprate di seconda mano è un comportamento consolidato che cresce di anno in anno. Probabilmente sono state complici anche le piattaforme su cui è possibile inserire capita abbigliamento, accessori è molto altro ancora con marchi blasonati a prezzi veramente imbattibili. Senza considerare che alcuni negozi hanno indetto delle iniziative, grazie alle quali è possibile ottenere degli sconti semplicemente portando in negozio i propri vestiti che non si usano più.

Un notevole risparmio

Quindi sono sempre di più i cittadini italiani che decidono di acquistare capiti abbigliamento e non solo, di seconda mano. tutto questo è dettato dalla possibilità di avere un risparmio veramente notevoli.si considera che per quello che riguarda l’abbigliamento la percentuale di risparmio è pari al 40%

Tale percentuale poi salirebbe nel caso in cui si acquistino prodotti differenti come articoli per bambini e accessori per cui risparmia è pari a 47%.