Guadagna online da casa facilmente, con questi siti non ti muovi dal divano: stipendio extra direttamente sul conto

Ecco i migliori siti con cui è possibile guadagnare online.

Tra il desiderio di tanti vi è senza ombra di dubbio quello di riuscire a guadagnare online in maniera rapida e veloce.

Spesso si vuole far credere che fare soldi tramite l’utilizzo di internet sia tra le cose più semplici al mondo, ma il più delle volte ci si imbatte in nient’altro che in siti che non portano poi ai risultati tanto desiderati.

Per poter guadagnare online occorrono delle idee e il sapersi dare da fare e inoltre è necessario essere in possesso di conoscenze specifiche, sia che si tratti di un’occupazione primaria sia che si tratti invece di un semplice lavoro part-time svolto per arrotondare i propri guadagni mensili.

Uno dei modi più efficaci per riuscire a fare soldi tramite internet è rappresentato dallo scrivere recensioni.

Scrivere recensioni: i migliori siti

Nel corso degli ultimi anni hanno preso sempre più piede le professioni legate al mondo del web e di internet, da qui la definizione di freelance. Tra queste una delle più interessanti è quella dello scrittore di recensioni, un tipo di lavoro che può essere comodamente svolto da casa. Un primo sito utilissimo allo scopo è ovviamente e inevitabilmente Amazon, sul quale un aspetto di primo piano è rappresentato dalle recensioni dei prodotti e in particolar modo dalle recensioni dei libri: per guadagnare occorre iscriversi al programma affiliazione e creare dei video tutorial in cui si recensisce il prodotto.

Si passa poi a Swagbucks, che dà la possibilità di guadagnare rispondendo a dei sondaggi online che chiedono di esprimere un parere su marchi o prodotti, o anche a Inbox Dollars, che permette sempre di guadagnare tramite la scrittura di recensioni, la visione di video o partecipando a dei giochi. Vi è poi anche ReviewStream, che permette di essere pagati non solo quando si scrivono recensioni ma anche quando gli utenti votano per i nostri contenuti.

I video e i tutorial come altra fonte di guadagno

Per poter riuscire a fare soldi online un’altra importante possibilità è rappresentata anche dai video e dai tutorial. In tal senso un primo esempio da fare è quello di UserTesting, per cui occorre però scaricare uno specifico software e che consiste nelle aziende che pagano per vedere testati e usati i propri prodotti. Per ogni singolo video di 20 minuti che viene registrato su pregi e difetti di un determinato prodotto UserTesting paga 10 dollari.

Secondo esempio è poi quello di HitBliss, che assegna dei punti per la visione e per la recensioni di spot televisivi. Tali punti possono essere riscattati in forma di premi digitali come ad esempio musica, film e show di vario tipo. L’ideale per tutti coloro che sono appassionati non solo di marketing ma anche di cultura pop in generale.