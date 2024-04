Tragitto casa-ufficio, se lo fai così risparmi almeno 200 euro al mese: da questa scelta non tornerai più indietro

Ecco come riuscire a risparmiare almeno 200 euro al mese per il tragitto da casa all’ufficio.

Tutti i lavoratori si ritrovano spesso e inevitabilmente a ragionare su quale possa essere la strategia più giusta ed efficace per poter riuscire a risparmiare per il tragitto dalla propria casa al proprio ufficio.

I costi per il trasporto risultano essere infatti piuttosto pesanti per tantissime persone, con fattori come la manutenzione dell’automobile, il prezzo del carburante o i costi dei trasporti pubblici che possono avere un impatto a dir poco significativo sul budget.

I modi e le strategie per poter arrivare ad una considerevole riduzione dei costi però non mancano di certo, con i viaggi da casa a lavoro e viceversa che possono diventare in questo modo molto più convenienti.

Ecco quindi qui a seguire i metodi più giusti ed efficaci per poter riuscire a risparmiare per i tragitti da casa a ufficio.

I costi di trasporto e legati al pendolarismo

Come già sottolineato poco copra, i costi di trasporto vanno ad influire in maniera pesante sul budget di una persona, con spese che in alcuni casi possono arrivare facilmente a superare anche i 200 euro al mese. A ciò vanno ad aggiungersi i costi per i pedaggi o per i parcheggi. Per poter riuscire a risparmiare sulle spese di trasporto esistono però tantissime efficaci soluzioni: si parte ad esempio dal carpooling cioè la condivisione dell’auto con i propri amici o colleghi fino alla soluzione dell’andare a lavoro in bicicletta quando ci si trova non troppo distanti dal luogo di lavoro.

Per quanto riguarda i costi legati al pendolarismo i fattori da dover prendere in considerazione sono la distanza dal lavoro o anche la modalità di trasporto. Importante è anche la frequenza con cui si deve andare a lavoro nel corso di una settimana o anche l’orario in cui si termina l’attività lavorativa. Per un calcolo il più preciso e attendibile possibile delle spese per il pendolarismo bisogna quindi tenere in considerazione le spese che vengono sostenute per gas, trasporti pubblici, pedaggi o parcheggi.

Come riuscire a risparmiare denaro per il tragitto da casa a ufficio

Una buona opzione per il tragitto da casa a ufficio può essere rappresentata senza ombra di dubbio dai trasporti pubblici, che risultano essere più economici dell’auto. Tra le possibilità vi sono metropolitane, autobus e treni, ognuna delle quali con i propri vantaggi: il costo può variare a seconda del mezzo specifico che viene scelto, ma per la scelta di un determinato tipo di mezzo pubblico piuttosto che di un altro sono estremamente importanti anche i fattori legati alla sicurezza, all’accessibilità e all’impatto ambientale.

Uno dei metodi migliori che era già stato anticipato poco sopra consiste poi nel carpooling, una scelta utilissima in termini di riduzione delle emissioni di carbonio oltre che di flessibilità per quanto riguarda flessibilità per pianificazione del percorso e organizzazione. Altra possibilità ancora è quella di andare a lavoro in bicicletta, una scelta che fa risparmiare sul parcheggio e che permette inoltre di migliorare la propria salute.