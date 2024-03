Viaggio di Pasqua low cost, queste occasioni last minute sono imperdibili: con 34 euro ti fai un viaggio a 5 stelle

Tutti si meritano una vacanza: anche coloro che non hanno molto da spendere. Vediamo quali offerte dell’ultimo minuto possiamo sfruttare.

Le vacanze, ahinoi, costano non poco. E non tutti possono permettersi di spendere soldi – centinaia se non migliaia di euro – per andare a rilassarsi da qualche parte.

Il problema, molto diffuso, è che sono tantissime le famiglie italiane costrette a fare i conti per arrivare alla fine del mese quantomeno in pari. E assai spesso non c’è margine per mettere da parte qualche spicciolo, da poter utilizzare per un viaggio. E ormai anche la tredicesima e la quattordicesima – quando spetta – servono più per tamponare qualche spesa necessaria arretrata piuttosto che per concedersi un meritato riposo in un luogo esotico.

Per fortuna, però, esistono alcune opportunità poco sfruttate dalla massa, sulle quali – una volta capito come funzionano – è possibile buttarsi a capofitto e permettersi, così, una vera e propria vacanza degna di questo nome.

Stiamo parlando delle offerte low cost, ovvero quelle opportunità dell’ultimo minuto messe a disposizione dagli esercenti turistici o dai tour operator, che consentono di risparmiare, talvolta, anche oltre il 70%. Grazie alla rete, oggi, è possibile sfruttare a pieno tali occasioni.

Occasioni last minute

Ma vediamo alcune delle migliori opportunità che possono essere sfruttate per il lungo week end pasquale. La prima meta che proponiamo è all’estero, ed è una città poco conosciuta dai più: Sofia, capitale della Bulgaria. Booking e Skyscanner ci consentono di prenotare pernottamento e volo – dal 31 marzo al 3 aprile – a soli 145 € a persona!

Per chi invece volesse rimanersene in Italia, e magari passare un periodo di relax al mare, suggeriamo Isola di Capo Rizzuto (KR): dal 25 al 28 marzo prossimi, il pernottamento in un eccellente B&B a 150 metri dalla spiaggia ci offre un prezzo decisamente interessante: 65 € a persona.

Low cost al mare, in montagna e in città

Ma anche la montagna offre le sue occasioni dell’ultimo minuto. In Val d’Aosta, a Saint-Vincent, è possibile godersi quattro giorni di ferie – dal 31 marzo al 3 aprile – pernottando in un hotel 4 stelle per complessivi 141 €: decisamente un vero affare.

E perché non pensare ad un bel week end campestre? Magari nel cuore della Val d’Orcia? Ad Abbadia San Salvatore (SI) c’è un piccolo ma delizioso affittacamere disposto ad ospitarci dal 30 marzo al 1 aprile per soli 59 €! Ma l’offerta veramente imbattibile è quella che riguarda Verona, città certamente da visitare almeno una volta nella vita. Due giorni in hotel 3 stelle, con colazione inclusa, a soli 34 €: davvero regalato…