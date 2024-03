Tesori nascosti in soffitta, questi cimeli valgono una fortuna: il cambio di stagione ti rende più ricco che mai

Hai dei cimeli in soffitta che valgono una vera e propria fortuna ma non lo sai. Il cambio stagione ti rende ricca.

Ecco che arriva la primavera e i più previdenti stanno già pensando al cambio stagione. Un lavoro non di poco conto, indispensabile per poter avere a portata di mano tutti i vestiti per la primavera e i primissimi giorni d’estate. Per qualcuno è una vera e propria tortura, per altri è il momento giusto di trovare alcuni capi di abbigliamento che erano letteralmente finiti nel dimenticatoio.

Sono in pochi a saperlo ma nel proprio armadio o nella propria soffitta è possibile trovare un vero e proprio tesoretto. Perchè in effetti, il vintage è qualcosa che va sempre di moda, ci sono scarpe, borse e vestiti che possono valere veramente molto ed è il momento di sfruttarli.

I collezionisti in alcuni casi sono disposti a pagare delle vere e proprie fortune. Quindi, un oggetto che ti potrebbe sembrare da gettare via, si potrebbe rivelare un tesoro nascosto. Proprio su questa base sono nati alcuni siti e app di vendita come Wallapop e Vinted.

Ma ci si riferisce però, non solo ai capi di abbigliamento, ma anche a gioielli, accessori, opere d’arte che per te potrebbero essere quasi insignificanti. Scopriamo allora, quelli che sono gli oggetti di maggiore valore.

Non gettare via nulla

All’interno della casa di ognuno di noi, di anno in anno si accumulano oggetti, vestiti, qualsiasi tipologia di suppellettile e di accessorio. A volte sono frutto di un regalo, altre volte dell’acquisto fortuito al mercato dell’usato. Poi ci sono casi in cui gli appassionati si recano proprio nei posti in cui possono essere in vendita dei piccoli tesori a prezzi spesso irrisori.

Questo è il motivo per cui, prima di gettare via un qualsiasi elemento che si ha in casa, è sempre consigliabile controllare se possa avere un qualche valore. Ci sono, in particolare, alcuni oggetti che sembrano avere più valore di altri.

Oggetti di valore

Al primissimo posto tra gli oggetti che hanno un elevato valore economico, ci sono i francobolli e le monete. I collezionisti sanno molto bene che possono avere un valore che supera anche le migliaia di euro. Al secondo posto ci sono i libri, un altro piccolo, grande tesoretto, i videogiochi datati sono molto apprezzati come il Mario Kart 64 che può valere fino a 2 mila euro.

Per gli appassionati, musica e vinili sono un vero e proprio must have. Non gettare via telefoni e schede cellulare, un iPhone del 2007 possono pagarlo fino a 1000 euro. Infine, sempre molto apprezzati sono gli oggetti comuni anni ’80/’90.