Pasqua, la festa è rovinata: le previsioni fanno tremare le famiglie | Meglio annullare le vancanze

Scopriamo che cosa sappiamo, a pochi giorni di distanza dalle festività, sul clima che di troveremo ad affrontare a Pasqua e Pasquetta.

“Marzo pazzerello, guarda il sole e prendi l’ombrello“. Così recita un adagio popolare, le cui origini si perdono, come spesso accade, nella notte dei tempi.

E come dare torto all’antica saggezza dei nostri vecchi? In effetti, è un fatto piuttosto comprensibile che i cieli di primavera producano fenomeni atmosferici “pazzerelli”. La scienza meteorologica ci istruisce, ricordandoci che proprio con il passaggio di stagione, dal freddo e ventoso inverno al leggero tepore della primavera, possono fisiologicamente verificarsi cambi repentini di clima, talvolta anche molto violenti.

Nella stessa giornata, non è raro passare da un nubifragio o una grandinata mattutina ad un caldo e assolato primo pomeriggio: è il gioco dell’incontro/scontro tra le masse d’aria calde e fredde, bassa pressione e alta pressione, a provocare tutto ciò.

Con una stagione così, considerando che i giorni di Pasqua e Pasquetta cadranno a cavallo tra marzo e aprile -esattamente il 31 marzo e il 1 aprile – che tempo dovremmo quindi aspettarci? Potremmo fare la tradizionale gita fuori porta? Sarà possibile godersi un po’ di primavera? O sarà invece necessario rinchiudersi in casa, ad aspettare che passi la pioggia?

Il tempo di Pasqua e Pasquetta

“Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi“, recita un ulteriore proverbio italiano. Si è soliti, infatti, dedicare la Pasqua – o al limite il solo Lunedì dell’Angelo – a gite o viaggi di piacere, assai spesso lontani dal resto della famiglia, che tradizionalmente si trova invece riunita nel giorno di Natale.

Quest’anno sarà dunque possibile permettersi una gitarella? Magari, non so, per andare a visitare una dello nostre numerose città d’arte? A quanto sappiamo oggi, sebbene così a lunga distanza si tratti di una previsione molto azzardata, sarebbe meglio comunque rinunciare.

Perturbazioni in arrivo per fine mese

Nonostante il periodo dal 18 al 25 marzo sia da considerarsi tutto sommato una tipica settimana primaverile, con temperature al di sopra della media, alta pressione (leggi: bel tempo) e qualche sprazzo di piogge qua e là, le cose dovrebbero però cambiale precipitosamente proprio a ridosso del week end pasquale.

Il clima, cioè, dovrebbe rovesciarsi rispetto alla settimana precedente. In altre parole, potremmo assistere alla presenza di fastidiose perturbazioni, intervallate ogni tanto da timidi sprazzi di sole. Ecco perché sarà necessario, purtroppo, rivedere i nostri piani, nel caso avessimo decido di pianificare una, se pur breve, vacanza.