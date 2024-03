Amazon, sconti pazzi in arrivo per la primavera: i prodotti saranno (quasi) gratis | Segnati queste date

Non solo Black Friday: Amazon sta per lanciare sconti incredibili praticamente su tutta la gamma dei prodotti disponibili. Approfittane.

Amazon, come è noto è la principale piattaforma per gli acquisti online. Un colosso enorme, che vale oltre 1.000 miliardi di dollari, con oltre 300 milioni di utenti attivi nel mondo.

Diciamo pure, quindi, che Amazon praticamente è il mercato online. E quando si presentano delle offerte, la piattaforma viene letteralmente presa d’assalto, facendo felici milioni di persone in tutto il pianeta. Ma attenzione, non c’è solo il Black Friday – il prossimo sarà il 29 novembre 2024 -, tradizionale momento dell’anno nel quale gli sconti impazzano.

Un altro appuntamento tipico della piattaforma, nel quale i clienti Prime – ossia gli abbonati ai servizi Amazon – hanno una scontistica ed offerte esclusivamente a loro dedicate, è il Prime Day, previsto per il prossimo luglio 2024. Ma qui vogliamo parlarvi di un ulteriore momento di acquisti pazzi, che sta proprio per iniziare in questi ultimi giorni di marzo.

Si tratta dell’iniziativa denominata “Festa delle offerte di Primavera“, un momento dedicato a tutti i clienti della piattaforma, che durerà ben sei giorni. Nessuna limitazione prevista ai soli abbonati, quindi, ma un effettivo momento di saldi speciali aperto a tutti quanti.

La Festa delle offerte di Primavera di Amazon

L’iniziativa speciale di marzo non è una novità: sostanzialmente sono anni che viene proposto. in questo mese, un momento di acquisto a sconto. La vera sorpresa è che, per quest’anno, l’evento cambia durata: dai consueti tre giorni si passa addirittura a sei. Appuntatevi quindi sul calendario le date dell’evento: dal 20 al 25 marzo 2024.

Gli sconti previsti, oltre ad essere veramente allettanti, sono anche decisamente generalizzati, coinvolgendo in pratica tutta l’offerta del mercato online. Gli utenti Prime avranno inoltre un vantaggio in più: l’ampliamento delle consegne gratuite e l’opportunità di acquistare, con sconti last minute, i prodotti di grandi brand.

Offerte di Primavera: i prodotti a sconto

E’ praticamente impossibile elencare tutte le scontistiche che si affastelleranno nei giorni dell’iniziativa. Ci limiteremo pertanto a segnalare le principali. Iniziamo con il 30% di sconto previsto sull’offerta Amazon Fashion, ovvero la sezione dedicata alle grandi marche della moda.

Una analoga opportunità sarà disponibile per i prodotti marchiati Amazon per rendere la casa smart, come Kindle, Echo Dot e Fire TV, nonché per i principali prodotti informatici: stampanti, smartphone, smartwatch e monitor. Ma anche per i grandi elettrodomestici è previsto un forte abbassamento dei prezzi. Pertanto, non è il caso di temporeggiare. Occorre sin da subito creare la propria lista dei desideri sull’App Amazon e attendere, con trepidazione, l’inizio della Festa delle offerte di Primavera.