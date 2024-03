Bonus anziani, 550 euro da recuperare in un istante: chi è in questa lista li richiede in un attimo

Ecco chi è che può godere del bonus anziani da 550 euro.

Per tutti gli anziani non autosufficienti e per i disabili è in arrivo un nuovo importante bonus che può arrivare fino alla soglia dei 550 euro all’anno.

La normativa italiana punta a tutelare il più possibile tutte quelle persone che non sono più autosufficienti per disabilità o per questioni legate all’età anche da un punto di vista economico.

Le agevolazioni che vengono proposte non servono a coprire del tutto le spese da affrontare per quanto riguarda le cure, ma a trarre beneficio sono comunque i redditi di questi contribuenti.

Ecco dunque in cosa consiste di preciso il bonus anziani e quali sono i requisiti che è necessario possedere per poterlo ottenere.

Bonus anziani: le agevolazioni per le spese di assistenza personale

Tutti gli anziani o comunque le persone non autosufficienti possono godere di una detrazione del 19% delle spese che vengono affrontate per l’assistenza personale. Di preciso, la detrazione viene applicata su una spesa annuale del massimo di 2.100 euro, per cui di conseguenza è possibile recuperare una somma che arriva fino ai 399 euro. A poter usufruire di questo tipo di bonus può essere anche il familiare di cui l’anziano è a carico o il familiare civilmente obbligato.

Secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, possono essere considerati autosufficienti tutti coloro che non sono in grado di compiere da soli tutti i normali gesti della vita quotidiana, come ad esempio mangiare, vestirsi o anche camminare. Per poter avere accesso alla detrazione di cui sopra non occorre essere in possesso del verbale di invalidità civile o della Legge 104, in quanto basta semplicemente anche solo la certificazione del medico di famiglia.

Il bonus per l’assicurazione dei disabili

La detrazione del 19% spetta anche per altri tipi di assicurazione che vanno a coprire gravi disabilità o il rischio di morte. Nello specifico, la detrazione viene conferita dal 2016 anche alle persone a rischio di morte per un importo massimo di 750 euro. Si parla dunque di uno sconto dall’IRPEF di un massimo di 142,5 euro, e tra i requisiti che devono essere posseduti dal contribuente vi sono il dover essere assicurato, il dover essere un familiare a carico del contraente ed il dover essere un familiare a carico anche del dichiarante.

Al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi il sostenere sia le spese per l’assistenza personale e il versare allo stesso tempo anche un premio assicurativo per un disabile grave garantisce una detrazione su entrambi i tipi di spesa: dalla somma delle due diverse agevolazioni si può raggiungere un bonus massimo di 541,5 euro all’anno.