Agenzia delle Entrate, la mail da brivido è già arrivata: questo accertamento ti svuota il conto in un attimo

La mail da brivido che arriva da parte dell’agenzia delle entrate, potresti perdere veramente tutto per via di un accertamento.

Diciamo la verità quando ci arriva una comunicazione dall’agenzia delle entrate ognuno di noi inizia a nutrire una certa preoccupazione. Nella maggior parte dei casi, le comunicazioni dell’ente racchiudono somme da pagare e non sono mai di pochi euro.

Nelle ultime settimane sono numerose le comunicazioni che sono arrivate ai cittadini e che li ha mandati letteralmente in crisi. Somme da pagare? In realtà non proprio. Le comunicazioni di cui stiamo parlando si riferiscono soprattutto a mail che stanno arrivando agli ignari cittadini.

La polizia postale raccomanda massima attenzione a riguardo, il motivo risulta essere piuttosto semplice, infatti le comunicazioni che arrivano dall’agenzia delle entrate chiedono il pagamento immediato che se non verrà effettuato potrebbe portare a delle severe sanzioni da parte dell’ente.

Ma quindi perché bisogna fare molta attenzione? Sembra che nelle ultime settimane siano arrivate una serie di comunicazioni che erano indicate come se il mittente fosse l’agenzia delle entrate, ma in realtà era una vera propria truffa. Insomma, i classici esempi di come facendo leva sull’ingenuità delle persone i malintenzionati.

Le mail dall’Agenzia delle Entrate

Quello che è successo nelle ultime settimane è veramente singolare. In buona sostanza ad alcuni contribuenti sarebbero arrivate delle mail che, sembrerebbero arrivare dall’Agenzia delle Entrate, invece sarebbero delle vere e proprie truffe. All’interno della mail sarebbero presenti le indicazioni per effettuare un fantomatico pagamento.

Nel caso in cui riceviate delle comunicazioni di questo genere, state molto attenti, potrebbero avere accesso ai vostri dati e svuotarvi letteralmente il conto corrente di tutto il vostro denaro. Non è la prima volta che una truffa simile viene pensata ai danni dei contribuenti, alcuni mesi fa era stata la volta dell’INPS, altre volte si presentano come comunicazione dell’ENEL o di un qualunque fornitore della corrente elettrica.

Come difendersi dagli attacchi

Come ci si difende dagli attacchi che arrivano dal web? Innanzitutto occorro sapere che l’Agenzia delle Entrate invia le propria comunicazioni solo ed esclusivamente attraverso mezzi ufficiali, che sia una PEC o una raccomandata. Inoltre occorre prestare attenzione all’indirizzo mail da cui arrivano le comunicazioni, in quanto, quello utilizzato dagli enti ufficiali, sono istituzionali e non utilizzeranno mai indirizzi come gmail.

Infine attenzione al caso in cui siano presenti errori grammaticali o una sorta di minaccia, che indica eventuali interventi giudiziali in caso di mancato pagamento.