Caro bollette, se premi questo tasto tagli le bollette di 135 euro: la soluzione è rivoluzionaria | Mai più maxi rate

Ti basta avere un tasto per riuscire a risparmiare ben 135 € sulla bolletta della luce elettrica. Finalmente contrastare il caro bollette non sarà più un problema.

Nostro caro consumatore, sappiamo bene che il caro bollette ti sta mettendo in difficoltà, per riuscire a fronteggiare tutte le spese della tua casa, devi essere in grado di fare i conti veramente al centesimo. Già ti immaginiamo al tavolo con la tua calcolatrice a fare i conti della serva, ma hai mai pensato che ci potrebbero essere dei metodi molto semplici che potresti utilizzare per abbattere l’importo della tua bolletta.

in effetti il nostro compito qui oggi è proprio quello di darti alcune tips che ti permetteranno finalmente di abbattere i costi dell’energia elettrica.

Purtroppo dobbiamo ammettere che il passaggio al mercato libero che i molti speravano che portasse a un certo risparmio non sta avendo gli effetti desiderati, anzi in realtà i prezzi sembrano essere ancora aumentati. Il motivo? Ancora non è chiaro. La prima colpevole sembra essere l’inflazione, al secondo posto abbiamo messo il COVID, al terzo posto la guerra in Russia, ma adesso ci sono i problemi nel Mar Rosso.

Quello che è certo è che purtroppo non c’è pace per il consumatore, ma ecco in che modo è possibile risparmiare.

Alcune tips per il risparmio energetico

Innanzitutto ti consigliamo di guardare i tuoi elettrodomestici, se ne hai di troppo vecchi è possibile che abbiano una classe energetica troppo elevata, questo si traduce in un maggior consumo di energia elettrica. Quindi nel caso in cui tu stessi pensando di cambiare elettrodomestici, ti ricordiamo di scegliere di classe A e se ci sono alcuni + è anche meglio.

Altri ottimi consigli, sono quelli di: utilizzare il più possibile la luce naturale, scegliere sempre degli elettrodomestici commisurati alle proprie necessità, inoltre nel caso in cui la nostra tariffa di fornitura di energia elettrica lo permetta, è possibile sfruttare quella più conveniente per utilizzare gli elettrodomestici.

Attenzione a questo piccolo particolare

Nostro caro consumatore, hai presente quella piccola luce rossa o verde che vedi lampeggiare di tanto in tanto davanti alla TV, ha una consolle video giochi, o il microonde? Quella è la vera killer della tua bolletta. Mantenere un elettrodomestico in stand-by vuol dire aumentare la bolletta dell’energia elettrica.

Il consiglio che ti possiamo dare è quello di procedere sempre spegnendo l’elettrodomestico staccando la spina dal muro, ottima alternativa e l’utilizzo di una ciabatta multi con interruttore per lo spegnimento.