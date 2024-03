Concorsone per il comune, 245 posti assicurati e formazione gratuita: fai così e il posto sarà tuo

In arrivo in questo 2024 il bando per il concorsone del comune: come partecipare e come prepararsi.

Prosegue nel corso di questo 2024 l’uscita dei bandi per nuovi concorsi pubblici. Tra questi vi è ora anche quello relativo al concorsone per il comune.

Si tratta di un concorso che mette a disposizione 245 posti di lavoro per la mansione di segretario comunale e provinciale, con il via libera che è stato dato da pochissimo dal Ministero dell’Interno.

Ecco dunque una nuova ghiottissima opportunità per tutti coloro che sono alla ricerca di un’occupazione all’interno del settore pubblico e di un contratto di lavoro che sia il più stabile possibile.

Qui di seguito tutte le informazioni relative al bando del concorsone per il comune, da come prepararsi ai requisiti per potervi prendere parte.

Concorsone per il comune: in arrivo il bando

Il Ministero dell’Interno ha dato ufficialmente il proprio via libera per il bando per il concorsone per il comune, con il decreto che era stato pubblicato lo scorso mese di gennaio sulla Gazzetta Ufficiale. A disposizione ci sono 245 posti per i ruoli di segretario comunale e provinciale: tale figura ha tra i suoi compiti principali quello di assistenza giuridico-amministrativa e collaborazione con gli organi elettivi dell’ente. Per avere certezze in merito alla selezione, ai requisiti e alle prove da dover sostenere bisogna comunque aspettare che venga pubblicato il bando ufficiale.

Il concorso prevede che vi sia prima di tutto una primissima selezione per titoli ed esami, con un successivo corso di formazione per coloro che riescono a superare le prove. Si tratta dunque nello specifico di un corso-concorso, con la formazione che prevede per la precisione un corso di durata semestrale e in seguito un tirocinio pratico presso un ente locale della durata di due mesi. La fase di formazione è necessaria tra l’altro per l’iscrizione all’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.

I requisiti per partecipare e le materie da studiare

In attesa di notizie ufficiali in merito, tra i requisiti necessari per poter prendere parte al concorsone per il comune vi saranno di sicuro la cittadinanza italiana, il pieno godimento dei diritti civili e politici, l’idoneità fisica all’impiego e il non ritrovarsi coinvolti in situazioni di incompatibilità con la mansione da dover svolgere. Tra i requisiti formativi necessari vi è invece la laurea, anche se occorre che esca il bando ufficiale per poter avere informazioni più precise in merito.

Per quanto riguarda invece le materie da dover studiare per il concorso si può facilmente ipotizzare la presenza di argomenti di natura giuridica per la prova preselettiva e finanziaria ed economica per quella scritta, mentre la prova orale dovrebbe essere incentrata in generale su tutti i temi affrontati nelle prove precedenti.