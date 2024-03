Bonus casa, si restringe la platea dei beneficiari: nel 2024 potrai richiederlo solo a queste condizioni

Per questo 2024 potrai richiedere il bonus casa solo se hai questi requisiti. È stata prevista una netta restrizione dei beneficiari.

La Legge di Bilancio 2024 ha determinato la possibilità di poter beneficiare di una serie di bonus che sembra essere molto più rilevanti di quello che si possa credere. In effetti poter avere dei bonus a propria disposizione per delle spese specifiche si rivela un grandissimo aiuto, soprattutto se si considerata la profonda crisi economica che sta stringendo in una morsa il nostro paese.

La crisi di cui tanto si parla va ad influenzare certamente le spese quotidiane, che si tratti dei generi alimentari, ma anche per le bollette di gas ed energia elettrica. Ma purtroppo influenza quelli che sono i sogni di una vita.

Il mercato immobiliare è in crisi e questo vuol dire che, nonostante non ci siano i compratori, chi decidesse di acquistare oggi una casa, farebbe un grande affare. Bellissime case e prezzi veramente molto piccoli. Insomma, si potrebbe realizzare il sogno di una casa di proprietà con un esborso che si riveli anche vantaggioso.

Oltre a questa flessione dei prezzi a rendere l’affare possibile il bonus prima casa. Leggermente cambiato ma sempre efficace.

Requisiti per accedere al bonus

Il bonus prima casa é riservato a tutti i giovani al di sotto dei 36 anni che hanno intenzione di comprare casa. A loro disposizione viene messo il Fondo di garanzia, il quale va ad offrire la possibilità di coprire fino all’80% della spesa complessiva per l’acquisto dell’immobile. Tali soggetti devono inoltre, avere un ISEE non superiore ai 40 mila euro.

Si può beneficiare del bonus una sola volta, chi procede con la richiesta non deve essere titolare di un qualunque altro diritto reale di godimento su un immobile. Inoltre occorre essere residenti nel comune in cui é situato l’immobile da acquistare. Ma anche quest’ultimo deve avere delle caratteristiche precise, innanzitutto non deve essere indicato come immobile di lusso, deve essere registrato come: abitazione di tipo civile A/2abitazione popolare A/4, ultrapopolare A/5, rurale A/6, abitazione economica A/3, villini A/7, abitazioni e alloggi tipici dei luoghi A/11.

Come inoltrare domanda

Dal 1 gennaio 2026 potrà beneficiare del bonus anche chi ha sfruttato il bonus prima casa e ha provveduto a vendere l’immobile.

La domanda deve essere inoltrata presso la banca, ovvero gli intermediari finanziari a cui ci si rivolge. Oltre ai documenti di riconoscimento occorrerà la planimetria dell’immobile e l’attestazione dei redditi.