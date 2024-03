Bollo auto, oltre i trent’anni non va più pagato: questa novità non la conosceva nessuno

Una novità che non sapeva nessuno, ma dopo i 30 anni non c’è più motivo per pagarlo. Ecco la nuovissima regola.

Brutta cosa il bollo auto vero? In effetti non è che sia proprio una delle tasse preferite dagli italiani. I nostri co-cittadini non amano pagare le tasse e non possiamo biasimarli, ma se ci sono delle tasse che proprio non tollerano queste sono, il bollo auto e il canone Rai.

Mentre per il secondo al momento non c’è molto da fare, se non rassegnarsi al pagamento in quanto presente in bolletta della luce elettrica, per il secondo l’evasione è molto elevata. Non pagare il bollo auto nei termini di scadenza si traduce nell’aumento dell’importo da pagare. Ma non pagare affatto vuol dire che l’Agenzia delle Entrate prima invierà un avviso di pagamento e in un secondo momento procederà emettendo una cartella.

Se si continua nel mancato pagamento si potrebbe incorrere nell’aggravarsi della sanzione, fino ad arrivare, addirittura al fermo amministrativo del veicolo. In questo caso specifico, non si potrà procedere nè alla vendita, nè alla rottamazione del mezzo in questione.

Ma ci sono dei casi in cui la legge stessa prevede la possibilità di non pagare il bollo auto.

Quando è possibile non pagare il bollo

Esattamente come la legge prevede che pagare il bollo auto è obbligatorio, va a delineare anche i casi in cui è possibile godere di un’esenzione dal pagamento. Ci sono infatti dei casi, in cui è possibile chiedere di non pagare la tassa di possesso della vettura.

Innanzitutto la legge prevede che, per le auto elettriche non si deve pagare il bollo dal momento dell’immatricolazione e per i 5 anni successivi. 3 sono gli anni di esenzione per chi sceglie una ibrida. Inoltre coloro che godono dei benefici della legge 104 possono chiedere esenzione totale.

Dopo i 30 anni non si paga più

Superati i 20 anni si paga il bollo auto, ma con un importo che risulta essere più basso rispetto al dovuto. Ma dopo i 30 anni vi è l’esonero totale dal pagamento, attenzione però, non stiamo parlando dell’età del guidatore o del proprietario dell’automobile, bensì della vettura. Nel momento in cui superati i 30 anni si iscrive l’auto all’elenco delle auto d’epoca, non si dovrà più pagare il bollo.

Si ricorda infine che, il bollo auto è una tassa che viene gestita dalle regioni e che queste possono determinare un certo risparmio sull’importo.