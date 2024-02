500 euro agli under 29, opportunità unica per i giovani in cerca di lavoro: li richiedi con un click

Per tutti coloro che ancora non hanno compiuto 29 anni, c’è una possibilità veramente unica nel suo genere. Bonus 500 euro per loro.

Argomento caldo quello dei giovani in Italia. Non di rado il discorso della politica e degli esperti ricade proprio su quella che è una delle fasce più chiacchierate della nostra popolazione. C’è chi li definisce bamboccioni, chi è pronto ad affermare che non vogliono fare nulla della loro vita, chi crede che siano semplicemente attratti dai soldi facili.

Se si prende in considerazione il modo in cui vengono giudicati i giovani si comprende l’evoluzione della nostra società. C’è stato un tempo in cui tutti volevano fare la velina o il calciato, poi c’è stato il momento in cui volevano prendere parte a un reality show per riuscire ad ottenere la fama.

Adesso? Adesso vogliono fare l’influencer, il tictoker e lo youtuber. Il tutto mentre gli adulti dicono loro di trovarsi una vera occupazione.

Insomma, fannulloni e con poca voglia di fare qualcosa di concreto nella vita. Questa è l’idea che si ha dei nostri cari giovani italiani, ma è veramente questa la verità? Non proprio. Troppo spesso i giovani, soprattutto quelli volenterosi vengono lasciati soli. Lo Stato però, mette a loro disposizione il modo per avere un bonus da 500 euro, come? Con il Servizio Civile.

Cos’è il Servizio Civile e chi può accedervi

Per tutti coloro che non lo conoscessero, il Servizio Civile Universale è una scelta volontaria di dedicare alcuni mesi all’anno alla difesa della Patria in maniera non armata né violenta. Quelle che si andranno a compiere durante il Servizio Civile sono azioni volte alla comunità e al territorio.

Il Servizio Civile è stato istituito nell’aprile del 2017 e vi possono prendere parte tutti i giovani tra i 18 e i 29 anni, che si vogliono mettere al servizio della comunità in cui vivono.

Ecco cosa viene offerto

Diventando volontari del Servizio Civile si possono ottenere conoscenze e competenze pratiche, oltre a formazione e crescita personale. Proprio per questo motivo il Servizio Civile diviene un’ottima esperienza a livello lavorativo. Vengono riconosciuti dei crediti formativi a coloro che prestano Servizio civile, riconosciuti anche dagli atenei italiani.

Per tutti coloro che prestano servizio volontario sono previsti 507,30 euro di rimborso spese, a cui si aggiunge un indennità per chi presta servizio in paesi esteri. Tutto ciò non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento, anche se tale periodo è riconosciuto a titolo provvidenziale.