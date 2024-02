Conto deposito 2024, a febbraio i migliori sono 3: interessi incredibili fino al 5% se investi ora

3 sarebbero i migliori conti deposito per questo febbraio 2024, se investi in questo momento puoi avere ben il 5% degli interessi.

In questo 2024 si sta cercando di avere una ripresa, finalmente, dopo un periodo che non è stato affatto semplice per tutti i cittadini italiani. Alla base della ripresa ci sarebbe proprio il risparmio. Il web pullula di piccoli tutoria di come si possibile mettere da parte anche una somma di denaro irrisoria. Conviti che dai piccoli gesti si possa ripartire, ci si affida alle banche.

In effetti, negli ultimi anni la diffidenza degli italiani nei confronti delle banche è aumentata in maniera esponenziale. Purtroppo però, intrattenere rapporti con le banche è pressapoco indispensabile per gestire anche le semplici attività quotidiane di ogni singolo individuo, allora perché non sfruttarne alcune possibilità.

Alcuni enti bancari propongono quelli che tutti conosciamo come conti deposito. Essi rappresentano un modo estremamente sicuro di far fruttare il proprio denaro, ovvero, quello che si vuole mettere da parte. Ma perchè nascondere il denaro sotto la mattonella se lo si può versare in banca e ottenere anche solo piccole somme aggiuntive?

Quello che è importante è riuscire a scegliere un conto deposito che sia effettivamente conveniente e soprattutto sicuro. Scegliere tra i vincolati e i liberi, comprendere quale sia quello più adatto alle proprio esigenze.

Conto deposito libero VS vincolato

Quando si decide di avere un conto deposito occorre innanzitutto capire se si desidera averne uno libero, ovvero, un conto vincolato. Se non vi siete mai chiesti quale sia la differenza, allora forse è il momento di comprenderlo per riuscire poi ad avere un quadro completo della situazione e compiere la scelta migliore.

In genere il conto vincolato, va a bloccare una certa somma di denaro per un tempo specifico, in favore di tassi di interesse più elevato. Invece con il conto deposito libero, il denaro è sempre disponibile, ma ovviamente, il tasso di interesse che se ne ricava è molto più basso. La scelta in tale prospettiva è strettamente personale.

I 3 migliori conti deposito

Dopo aver scelto tra il conto deposito vincolato e quello libero, occorre procedere poi alla scelta del conto, in base alla percentuale di interesse. Per questo febbraio 2024 i numeri ci dicono che i migliori sono 3. Al primo posto troviamo Cherry Bank che offre un conto vincolato a 6 mesi con tasso 4%, 4,25% a 12 mesi e 4,50% a 18 mesi. Al secondo posto la banca Illimity che parta da un 1,30% all’anno, fino ad arrivare al 4,80 per le somme vincolare a 36,48 e 60 mesi.

Infine, la Rendimax di banca Ifis che offre fino al 5% per le cifre vincolare a 3 anni.