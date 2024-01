Lavori più ricercati nei prossimi 5 anni, le aziende pagheranno un sacco per averti | Aggiorna il tuo CV

Sono 5 i lavori che saranno i più ricercati nei prossimi anni. Le aziende pagheranno un occhio della testa per averti, ecco quali sono.

Che il mercato del lavoro sia cambiato, questa non è certo una novità. Lo si dice da moltissimo tempo, ma sono in pochi che sembrano crederci realmente. Nonostante siano in molti ad affermare che non è facile trovare lavoro, è altrettanto vero che sembra che ci siano un numero maggiore di possibilità.

Questo è reso possibilità dai cambiamenti che il mercato del lavoro ha subito in questi anni. Ci spieghiamo meglio… Se trovare dei lavori classici, quelli che anche i nostri genitori e i nostri nonni, hanno sempre fatto, è sempre più difficile, si è aperta la strada per quelli che sono i nuovi impegni di questi anni.

No, non ci stiamo riferendo al lavoro da influencer, sicuramente remunerativo, ma alquanto altalenante, ma ci riferiamo ad impieghi che richiedono una preparazione specifica. Si ricorda a tal proposito che, ad oggi è più facile trovare lavoro se ci si specializza in un impiego specifico, senza proporsi come lavoratore generico.

Se si è alla ricerca di lavoro, forse occorre prendere in considerazione quelle che sono le nuove occupazioni che negli ultimi mesi si sono prese una buona fetta del mercato del lavoro.

I lavori del futuro

Linkedin, piattaforma per i professionisti, che permette l’interazione tra aziende e professionisti, ha indicato in un recente studio quelli che sarebbero i lavori del futuro. Ci sono alcuni impieghi che, chi è abituato al lavoro tradizionale, forse non prenderebbe nemmeno in considerazione, ma che possono offrire maggior possibilità di riuscita nel mondo del lavoro.

In particolare, l’indagine a cui ci si riferisce renderebbe note quelle che sono le skill che il lavoratore dovrebbe avere in suo possesso per poter trovare occupazione molto più efficacemente. Molti dei nuovi impieghi, possono essere svolti online, alcuni addirittura da remoto.

5 lavori più richiesti del futuro

Gli impieghi del futuro richiedono una preparazione specifica, che può essere acquisita facilmente. Al primo posto vi è l’ , soprattutto per i settori tecnologici. Al secondo posto si ha l’ingegnere per l’intelligenza artificiale, che, come tutti sappiamo, sta trovando largo utilizzo in tutti i settori. Al terzo posto l’analista Soc, ovvero quelli che sono gli specialisti per la sicurezza informatica.

Ai piedi del podio si ha lo specialista di sostenibilità, figura indispensabile per un mondo che pensa sempre più alla difesa dell’ambiente e all’utilizzo di energie ecosostenibili. Infine l’ingegnere del cloud.