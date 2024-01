Carta dedicata a te, nel 2024 diventa obbligatorio questo documento: senza di lui non ricevi un euro

Per la Carta dedicata a te 2024 è assolutamente obbligatorio possedere questo documento.

Con l’arrivo del nuovo anno un tema cui si presta molta attenzione è quello della Carta dedicata a te 2024, per la cui assegnazione deve essere richiesto l’Isee.

I tempi per effettuare la richiesta dell’Isee non sono per il momento ancora noti, ma la Carta dedicata a te è stata comunque già confermata anche per questo 2024.

L’ultima Legge di Bilancio ha contribuito allo stanziamento di altri 600 milioni di euro per la nuova assegnazione di questa social card, e con molta probabilità vi saranno lo stesso importo (460 euro) e lo stesso numero di famiglie a beneficiarne (1 milione e 300 mila).

Per quanto riguarda il principale requisito economico, l’Isee non deve andare oltre i 15.000 euro. In più, all’interno del nucleo familiare non vi devono essere persone che ricevono gli altri sostegni al reddito. Ecco dunque tutte le informazioni al riguardo.

L’Isee 2024 per l’assegnazione della Carta dedicata a te

Come già anticipato poco sopra, la Carta dedicata a te 2024 viene assegnata a tutti coloro che si ritrovano con un Isee non superiore ai 15.000 euro. In questo 2024 vi sarà una procedura di assegnazione nuova, per cui chi ne è in possesso adesso potrebbe comunque non esserlo più a breve. Tutto dipende come detto dal fattore Isee oltre che da altre componenti: nel 2023 era stata data la priorità ai nuclei con almeno tre membri e con almeno un minore di 15 anni per poi passare a quelli con almeno tre membri di cui almeno uno con meno di 19 anni. Per saperne di più sulle decisioni per questo 2024 bisognerà attendere il comunicato ufficiale da parte del ministro dell’Agricoltura.

L’assegnazione della Carta dedicata a te è automatica dopo la richiesta dell’Isee, con il decreto attuativo che renderà noti i termini entro i quali quest’ultimo deve essere richiesto. In ogni caso, il consiglio è quello di procedere con la sua richiesta il prima possibile in modo da poter apportare tutte le correzioni necessarie nel caso in cui dovesse risultare qualche problema.

Carta dedicata a te 2024: la nuova assegnazione

Il termine per la richiesta dell’Isee e per l’assegnazione della Carta dedicata a te dovrebbe comunque essere successivo al prossimo 15 marzo. Si tratta per la precisione della data entro la quale è possibile spendere le somme che erano state erogate con la Carta dedicata a te 2023.

Alla luce di ciò il tempo a disposizione per poter raccogliere tutti i documenti necessari per la richiesta dell’Isee non è poi più così tanto, con l’attestazione che resta un requisito indispensabile anche per poter arrivare a godere e a beneficiare di altri tipi di agevolazioni e di bonus.