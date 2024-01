Spese fisse, risparmiare su di loro è possibile: segui queste indicazioni e crea un bel gruzzoletto per il nuovo anno

Chi lo dice che non è possibile risparmiare anche sulle spese fisse? Ecco alcuni modi per difendere i propri risparmi e non svuotare il portafoglio.

Ogni famiglia ha il compito, non proprio semplicissimo, di fare quadrare i conti all’interno della propria casa. Non è certo un compito semplice da assolvere, ma che è indispensabile per evitare di finire letteralmente nei guai. Sembra che al primo posto tra i buoni propositi per questo 2024 per moltissime famiglie ci sia la voce “risparmiare”.

Insomma, i nostri cari italiani si sono trasformati in moderni James Bond e vogliono compiere la loro mission impossible, ovvero, riuscire a mettere da parte giusto qualche euro. Ma considerando l’inflazione che porta al continuo aumento dei prezzi e alla diminuzione del potere di acquisto delle famiglie, risparmiare potrebbe risultare difficile, soprattutto nel caso in cui non si presti attenzione alle piccole azioni quotidiane.

Eppure gli italiani sono un popolo di risparmiatori, possibile che adesso risparmiare non solo è un compito impossibile, ma in molti casi si vede rosicchiati anche i propri risparmi di una vita.

Oggi si punta il dito contro le spese fisse, insomma, quelle che si ripetono costantemente nell’arco di un intero mese. Se sul mutuo o sull’affitto si può fare ben poco, anzi a volte si subisce addirittura un aumento, diverso il discorso per le bollette, gli abbonamenti e un gran numero di altre spese da tenere a bada.

Gli italiani sono un popolo di risparmiatori

Una storia lunga secoli, gli italiani hanno da sempre assunto il comportamento delle formichine. In altre parole, le famiglie hanno cercato, mese dopo mese di tenere da parte delle piccole somme perché “non si sa mai“. Non esiste famiglia che non abbia dovuto far fronte a una qualsiasi difficoltà a un imprevisto.

Avere una certa quantità di denaro risparmiata, vuol dire, non avere il bisogno di andare a prendere il denaro dai propri stipendi. Insomma, in questa maniera è possibile affrontare delle spese a cuor leggero, senza preoccuparsi troppo.

5 metodi per ridurre le spese fisse

Si possono ridurre le spese fisse, analizzandole ed eliminando quelle superflue, come ad esempio, alcuni abbonamenti a riviste e Pay per View. Meglio tenere solo quelli che sono gli abbonamenti indispensabili. Eliminare i servizi accessori, che non si utilizzano, che non servono. Ma tra le varie strategie che si possono mettere in pratica quella di ottimizzare i consumi sembra essere la migliore.

Meglio monitorare i consumi, per scoprire se si può intervenire su di loro in maniera efficace. Si possono consultare le agevolazioni e scoprire se si hanno i requisiti per accedervi. Infine si consiglia di confrontare le offerte e scegliere solo quella che appare essere la più conveniente.