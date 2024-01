Il Reddito di Base conquista tutti, finalmente trovata la soluzione alla povertà: dove ha funzionato

Che cosa è il reddito di base (basic income)? Scopriamo di cosa si tratta, alla luce di un caso recente dove questa misura ha funzionato.

Quando il primo governo Conte introdusse il famoso Reddito di Cittadinanza, ci fu un noto esponente di allora del Movimento 5 Stelle che, da un balcone in festa, esclamò: “Abbiamo sconfitto la povertà!”

Sappiamo in realtà che le cose non sono esattamente andate così: la povertà, ovviamente, non è stata sconfitta, il RdC non era privo di limiti e molti errori sono stati commessi, tanto che, oggi, quella misura, definita all’epoca “rivoluzionaria”, non c’è più.

Qualcuno potrebbe pensare che, alla luce dei fatti, allora si introdusse una soluzione forse troppo poco coraggiosa: il Reddito di Cittadinanza, infatti, non è la stessa cosa di un altro strumento, studiato e applicato in varie parti del mondo, noto come Reddito di Base Universale o Universal Basic Income.

Ma che cosa è il Reddito di Base Universale? Si tratta di un reddito che una comunità politica riconosce a tutti i suoi membri, su base individuale e senza contropartite, anche cioè in presenza di altri redditi. La teorizzazione di questa misura radicale la si deve ad un filosofo belga contemporaneo, Philippe Van Parijs, del quale ricordiamo un volume, uscito nel 2017, dal titolo Basic Income: a Radical Proposal for a Free Society and a Sane Economy.

Come funziona il Reddito di Base

L’idea che sta dietro al Reddito di Base è che, nelle nostre società tecnologiche, è la nostra semplice attività sociale a produrre valore, un valore che può essere monetizzato e trasformato in reddito.

La comunità politica a cui apparteniamo elargisce quindi questo reddito, sufficiente di per sé a garantirci individualmente una vita dignitosa. Non è necessario assumere, nei confronti della stessa comunità, alcun tipo di impegno, come ad esempio la ricerca attiva di un lavoro.

Il Reddito di Base in California

Negli ultimi anni sono state fatte diverse sperimentazioni – temporanee e su un numero limitato di cittadini – riguardo al Reddito di Base Universale.

Una delle ultime ha riguardato una cittadina vicino a San Francisco, California: Stockton. Per tre anni, 125 abitanti di Stockton in condizioni disagiate hanno percepito un sussidio di oltre 500 USD al mese, grazie al quale costoro hanno potuto onorare i propri debiti, trovarsi un lavoro, garantirsi mezzi di trasporto adeguati e contribuire addirittura al rilancio dell’economia locale, cresciuta proprio grazie a questa misura.