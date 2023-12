Assunzioni 2024, col Superbonus la disoccupazione scenderà ai minimi storici: trovare lavoro sarà una passeggiata

Dal prossimo anno cambieranno molte cose. Se hai un’età ben precisa potrai avere a disposizione centinaia di proposte allettanti.

Se guardiamo con occhi attenti al mondo del lavoro attuale, ci viene subito da pensare che l’ingresso possa offrire una varietà di opportunità e modalità di assunzione. Dalle classiche assunzioni a tempo indeterminato agli stage formativi e alle collaborazioni freelance, esploriamo le diverse strade che i professionisti possono percorrere per dare inizio alla propria carriera.

La prima tipologia, poc’anzi menzionata, rimane uno degli obiettivi principali per molti professionisti. Offrendo stabilità lavorativa e prospettive a lungo termine, questa modalità di assunzione rappresenta il tradizionale percorso di carriera.

Tuttavia, con l’evolversi del mercato del lavoro, sempre più persone si ritrovano dinanzi anche ad alternative per soddisfare le proprie esigenze e ambizioni. Gli stage formativi sono diventati una via comune per coloro che desiderano acquisire esperienza pratica nel proprio settore di interesse.

Spesso offerti da aziende e istituzioni educative, gli stage consentono ai giovani professionisti di applicare le conoscenze teoriche acquisite durante gli studi e di sviluppare competenze molto importanti per il successo nel mondo lavorativo.

Dai lavori tradizionali al mondo freelance

I diversi contratti a tempo determinato, invece, offrono flessibilità sia ai datori di lavoro che ai dipendenti. Questa modalità di assunzione si adatta bene a progetti specifici o a picchi stagionali di attività. Mentre alcuni vedono questa opzione come un trampolino di lancio verso un impiego più stabile, altri apprezzano la varietà che questa flessibilità può offrire nel corso della propria carriera.

Il lavoro freelance sta guadagnando sempre più popolarità, specialmente nelle industrie creative e digitali. Far parte di questo mondo sempre più di tendenza consente di gestire in modo indipendente la propria carriera, scegliendo progetti e clienti in base alle proprie preferenze.

Le grandi novità del nuovo anno

A partire dal 2024, sarà attiva una nuova normativa che consentirà alle imprese di ottenere consistenti agevolazioni fiscali conosciute come “superbonus assunzioni 2024” o “bonus più assumi e meno paghi”.

Questo incentivo fiscale, mirato a promuovere l’occupazione, prevede una deduzione straordinaria dell’Ires del 120% sui costi derivanti dalle nuove assunzioni a tempo indeterminato. La misura è aperta a imprese di ogni dimensione e settore e sarà applicabile a partire dal 1° gennaio 2024.