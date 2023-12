Lavoro e infedeltà, la correlazione tra queste professioni e i tradimenti è inquietante: scopri se devi preoccuparti del tuo partner

Secondo le statistiche, in Italia il 50% delle coppie finisce per lasciarsi a causa di un tradimento, questo dato però non è esclusivo del nostro Paese, infatti è stato confermato anche da latri studi internazionali.

In alcuni casi, le coppie riescono a superare questo evento ricostruendo un percorso comune e riacquistando la fiducia del partner, tuttavia la maggior parte delle volte (circa l’80%), i due si separano in maniera definitiva.

Nonostante le varie ansie, preoccupazioni e riavvicinamenti, c’è chi ha fatto di questo dato un vero e proprio business, creando delle applicazioni ad hoc per chi è in una relazione o addirittura in un matrimonio.

Gleeden ad esempio è il sito leader d’incontri extraconiugali presente in Europa e conta oltre 10 milioni di persone iscritte, di cui 2 milioni sono italiani.

All’inizio di quest’anno l’azienda si è incuriosita su chi fossero davvero questi traditori, quali passioni avessero e, soprattutto, quali lavori facessero. Proprio per rispondere a questo quesito è stata stilata una classifica molto interessante tenendo conto di quanto riportato nei profili degli utenti.

Tradimenti al lavoro, chi tradisce di più

Anche se, secondo gli intervistati, buona parte dei tradimenti son stati consumati durante i viaggi, il 62% delle donne e il 56% degli uomini preferisce tradire il partner con un collega di lavoro in ufficio, tuttavia c’è di più, infatti dalle statistiche emerge che gran parte degli stereotipi di coppia del mondo lavorativo siano più che veritieri.

Andando a ritroso dall’ultimo posto, gli uomini più infedeli son quelli che lavorano: come architetto (10°), come avvocato (9°), come Agente delle Forze dell’Ordine (8°), come impiegato nella Pubblica Amministrazione (7°), come ingegnere (6°), come agente di commercio (5°) e come negoziante. Le donne invece, dal decimo posto al quarto ricoprono il ruolo di manager, casalinga, infermiera, estetista, architetto, avvocato e imprenditrice.

Top 3 dei lavoratori più infedeli

Arrivando ora ai primi tre posti di entrambi i sessi, si può notare come una delle principali fantasie erotiche, e uno dei sospetti più comuni tra le coppie sia effettivamente molto fondato, causando gran parte delle separazioni tra partner.

Al terzo posto di chi tradisce di più compaiono le negozianti e i consulenti/liberi professionisti, mentre al secondo posto i medici e le consulenti/libere professioniste e al primo posto compare la coppia di “traditori per eccellenza”, ovvero gli imprenditori e le assistenti/segretarie, rendendo reale uno dei cliché più famosi, accurati, e anche leggermente banali.