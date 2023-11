Mutuo, anche se finisci di pagare le rate rischi di perdere la casa in ogni momento | Il documento è essenziale: tienilo d’occhio

Se finalmente hai estinto il mutuo non credere che sia tutto qui. Conserva attentamente questo documento per evitare guai.

Sono sempre di più le giovani coppie o famiglie che vogliono richiedere un mutuo per acquistare la casa dei propri sogni. Chiaramente prima di poter fare questo passo è giusto valutare quelle che sono le proprie possibilità finanziarie.

Infatti, le banche, quando si ritrovano dinanzi a degli acquirenti esaminano attentamente il reddito, la stabilità del lavoro e quelle che sono le spese mensili che la persona effettua nel corso del tempo.

Bisogna fare prima una scrematura tra le banche, preferendo quella con tassi di interesse inferiori, in modo da recarsi in quella che offre maggiori garanzie. Con i nuovi sistemi informatici, si possono fare anche delle simulazioni online senza recarsi sin da subito nelle filiali bancarie.

Quando poi si decide di effettuare una simulazione che possa poi portare ad un preventivo, bisogna generare la documentazione richiesta come il documento d’identità, il codice fiscale e la dichiarazione dei redditi o la busta paga.

Come presentare la domanda

Una volta decisa la banca di riferimento, bisogna anche tener conto del fatto che questa farà un preventivo e, se gli acquirenti accettano possono poi compilare la domanda di mutuo. Ovviamente, non vuol dire che presentata la domanda il mutuo è stato concesso perché la banca dovrà esaminare attentamente e valutare la solvibilità.

Qualora la richiesta dovesse essere accettata dall’istituto bancario, verrà fatta l’offerta ufficiale di mutuo ma, ancor prima di firmare bisogna leggere attentamente tutte le condizioni. Una volta firmato il contratto, è necessario recarsi in studio notarile per l’atto della compravendita dell’immobile.

Cancellare l’ipoteca dopo l’estinzione del mutuo

A quel punto la banca trasferisce i fondi e inizia, in automatico, il rimborso del mutuo. Queste sono tutte le condizioni principali affinché famiglie, coppie o persone, siano pronte ad effettuare un passo così importante nella loro vita. In molti, però non sanno che quando si finisce di pagare un mutuo bisogna sempre prestare molta attenzione.

Infatti una volta che si è terminato di pagare e si è estinto il mutuo, bisogna cancellare l’ipoteca altrimenti l’abitazione resta sempre della banca. Come sappiamo l’ipoteca è un diritto reale di garanzia che la banca ha sull’immobile quando concede il mutuo. La cancellazione di essa può essere fatta automaticamente o su richiesta. Nel primo caso, avviene entro 30 giorni dall’estinzione del mutuo, stando a quanto riportato dalla Legge Bersani.