Bando PA, per il tempo indeterminato basta la licenza media | Concorso in scadenza, ancora pochi giorni per inviare domanda

Sei interessato a diventare assistente amministrativo? L’opportunità è qui, ma con una scadenza imminente!

E’ stato, infatti, pubblicato un bando di concorso per l’assunzione di sei assistenti amministrativi, a tempo indeterminato, da inquadrare nell’area degli operatori esperti: un ruolo cruciale all’interno dell’Amministrazione Pubblica, cui sarà chiesto di svolgere una serie di attività.

La figura si occuperà di collaborare ai processi di informazione e di orientamento dell’utenza e di gestione dei flussi informativi, partecipando attivamente alla gestione dei dati e delle informazioni. Ma dovrà anche contribuire alla redazione di documenti e atti amministrativi assicurando, con l’uso di fogli elettronici e programmi di videoscitttura, di gestire la corrispondenza in entrata e in uscita, occupandosi del protocollo e dell’organizzazione e della gestione degli archivi, oltre alla notifica degli atti.

Per accedere al concorso, è richiesto il soddisfacimento di specifici requisiti ma il titolo di studio non è tra questi: infatti basta la licenza media integrata ad una qualifica professionale, purché conseguita in centro di formazione legalmente riconosciuti. Sotto il profilo attitudinale, però, saranno apprezzate capacità di ascolto e di interazione ed una buona propensione a lavorare in team unità alla capacità di portare a termine tutti gli incarichi assegnati.

Il candidato ammesso deve aver compiuto i 18 anni di età ed essere cittadino italiano o comunitario, essere in possesso di patente di guida “B” ed avere un’ idoneità fisica al ruolo specifico. La conoscenza e la pratica nell’uso del pc e dei principali applicativi e una discreta conoscenza della lingua inglese saranno certamente d’aiuto. Non sarà ammesso, invece, chi non gode dei diritti civili o chi abbia riportato condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione nè, tantomeno, coloro che siano stati allontanati da altro impiego presso una pubblica amministrazioni per motivi disciplinari o per rendimento insufficiente.

Dettagli del concorso e prove selettive

La selezione avverrà attraverso tre prove d’esame: due scritte e una orale. La prima prova scritta valuterà le attitudini dei candidati, mentre la seconda verterà su materie come cultura generale, ordinamento istituzionale e altro ancora.

Durante la prova orale, verrà valutata la conoscenza della lingua inglese e dei più diffusi applicativi informatici.

Il bando scade il 28 novembre

Tutte queste opportunità di carriera e sviluppo professionale sono offerte dal Comune di Piacenza, in Emilia Romagna, che ha indetto un concorso pubblico, come detto, per selezionare sei assistenti amministrativi.

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente tramite il Portale inPA entro le ore 14.00 del 28 novembre 2023, un’occasione imperdibile per coloro che desiderano intraprendere una carriera nell’ambito amministrativo.