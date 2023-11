Ferie e vacanze di Natale, se il capo le rifiuta puoi denunciarlo | La Cassazione è stata chiara: fai valere i tuoi diritti con questa sentenza

Il Natale è ormai alle porte e non rinunciare alle tue ferie. Ora nessuno può negarti le ferie se segui queste indicazioni.

Le vacanze natalizie sono ormai alle porte e, da tradizione, sono tantissime le persone che ne approfittano per trascorrere del tempo con i propri cari. Le tradizioni culinarie del nostro Paese sono tra le più invidiate al mondo e spesso vengono imitate con buoni risultati.

Un’altra bella idea che ormai, da anni, regna nelle famiglie italiane è quello di poter scartare i regali sotto l’albero nella mezzanotte tra il 24 e il 25 dicembre. Ovviamente, questa modalità, vale soprattutto per le persone adulte o ragazzi.

D’altro canto, i bambini, aspettano come di consueto l’arrivo di Babbo Natale che possa lasciare loro i regali richiesti nelle letterine spedite anzitempo. Sebbene le festività natalizie siano viste un po’ come il modo per ritrovarsi in famiglia, spesso ciò non accade.

Infatti, ci sono alcuni lavori come gli addetti alla vigilanza notturna, forze armate o altri lavori, come quelli ospedalieri, spesso comportano una turnazione tale da non consentire sempre di poter trascorrere le ferie natalizie con gli affetti più cari.

Una situazione che sembra essere destinata al cambiamento

Queste giornate, soprattutto per le persone cristiane, che sentono con grande fervore l’arrivo del 25 dicembre in seguito alla ricorrenza della nascita di Gesù, si ritrovano ad essere spesso quasi costrette a dover lavorare e a rinunciare a trascorrere questi momenti di cordialità e di affetto con la propria famiglia.

Ora però sembrerebbe che la situazione stia cambiando notevolmente. Da anni, in molti, avevano protestato per delle modalità non propriamente consono alla concessione delle ferie. Infatti, come ben sappiamo, il datore di lavoro non può imporre delle ferie forzate ma deve comunque tener conto delle esigenze del proprio dipendente.

La Corte di Cassazione si esprime

Ciò è stabilito da una sentenza della Corte di Cassazione. Essa si è espressa sul tema con l’ordinanza numero 24977/22. In questo caso, alcuni dipendenti avevano condotto in tribunale il datore di lavoro in quanto aveva imposto loro delle ferie in modo unilaterale senza comunicarle personalmente.

Fatto sta che, all’interno della stessa sentenza, però si fa presente che è vero che il diritto di decidere il periodo delle ferie spetta al datore di lavoro ma deve anche comunicarlo in tempi giusti affinché i dipendenti possano organizzarsi dignitosamente.