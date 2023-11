Nuove assunzioni, Leroy Merlin cerca disperatamente queste figure professionali: puoi avere un contratto anche senza esperienza

Non perdere questa grande occasione. Leroy Merlin assume subito anche se non hai mai lavorato in questo settore.

Leroy Merlin è una catena di negozi specializzati nel settore del bricolage, del fai-da-te e dell’arredamento per la casa. Fondata in Francia nel 1923, l’azienda è cresciuta nel corso degli anni ed è diventata uno dei principali di venditori al dettaglio di prodotti per il miglioramento della casa in Europa.

La società offre una vasta gamma di prodotti per la casa tra cui utensili, materiali da costruzione, mobili, decorazioni e molto altro. Essa è nota anche per le grande varietà di marchi e opzioni disponibili per i clienti.

I negozi sono spesso organizzati in diverse sezioni per rendere più facile la navigazione e l’acquisto di prodotti specifici. Inoltre, offrono servizi come il taglio su misura di materiali come legno e vetro, noleggio di attrezzature e la consulenza da parte di esperti del settore.

L’azienda ha una presenza significativa in diversi paesi europei tra cui Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Polonia, Russia e molti altri. Il suo compito è quello di aiutare i clienti a migliorare e personalizzare i propri spazi domestici offrendo prodotti, servizi e soluzioni per il miglioramento della casa.

I servizi online di Leroy Merlin

L’azienda è nota anche per la sua presenza online, con un sito web che offre agli utenti la possibilità di esplorare il catalogo di prodotti, effettuare acquisti in rete e accedere a informazioni utili per i progetti di ristrutturazione e miglioramento della casa.

Spesso, infatti, quando si è a casa e le condizioni meteo non sono delle migliori, si preferisce spulciare online per provare a trovare le soluzioni più congeniali, risparmiando le file e soprattutto il tempo materiale nella ricerca, tra un reparto e l’altro.

Leroy Merlin cerca dipendenti

Secondo quanto riportato da lavoroeconcorsi.com sono aperte le selezioni per lavorare all’interno di quest’importante azienda e le sedi di lavoro sono la Sicilia, Campania, Puglia, Lazio, Umbria, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

La ricerca è estesa sia di diplomati e a laureati con conoscenza dei principali canali social e disponibilità di lavorare su turni. Sono diverse quindi le offerte di lavoro. Mentre le Hostess e gli Stewart per la relazione cliente sono più richiesti al centronord, si ha la necessità di venditori specialisti in Campania, Lombardia e Veneto.