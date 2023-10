Partita IVA, sostegno da 3mln di euro per le nuove attività: li puoi ottenere in sole due mosse

Grande novità per i possessori di Partita IVA che rispetto al passato possono godere di ulteriori benefici per le nuove aperture.

La partita IVA è una componente cruciale del sistema fiscale in molte Nazioni ed è particolarmente rilevante per chiunque intenda intraprendere un’attività imprenditoriale o professionale. Questo codice fiscale è utilizzato per scopi di registrazione e tassazione.

L’apertura di una Partita IVA comporta diversi passaggi che possono variare leggermente da Paese a Paese. In generale, i passaggi comuni includono: il regime fiscale in cui bisogna scegliere quello più adatto alla propria attività, come il regime forfettario, il regime dei contribuenti minimi o altro a seconda delle leggi fiscali del Paese.

La registrazione deve essere presentata, quindi va fatta una domanda alle autorità fiscali. Ciò comprenderà dettagli personali, informazioni sull’attività e la scelta della regime fiscale. La comunicazione dei dati IVA dovrà essere comunicata con fatture emesse e ricevute alle autorità fiscali e versare l’IVA dovuta.

Infine, sono da menzionare le dichiarazioni fiscali che devono essere periodiche per rendicontare il reddito e le entrate calcolando l’importo dell’imposte dovute. I vantaggi nell’aprire una partita IVA sono sicuramente le autonomia, ovvero essere titolari, e quindi offre libertà nell’organizzazione delle attività aziendali. Grazie ad essa si può accedere ad alcuni finanziamenti e prestiti e vi è la possibilità di agevolare la crescita e l’espansione dell’attività consentendo di fare affari con altre aziende.

Gli svantaggi nell’aprire una Partita IVA

Se questi sono i PRO, ci sono anche alcuni svantaggi come gli obblighi fiscali e contabili che richiedono tempo e attenzione. In alcune forme giuridiche, come il lavoro autonomo, ci potrebbero essere responsabilità personali, come debiti aziendali esponendosi a diversi rischi finanziari.

A differenza di lavoratori dipendenti coloro che hanno una Partita IVA potrebbero non godere delle stesse protezioni sociali, come la disoccupazione e quindi si parla di mancanza di protezioni sociali. Infine, la gestione delle pratiche fiscali e amministrative può risultare complessa e richiedere competenze specialistiche. In conclusione aprire una Partita IVA è decisamente una scelta importante che dovrebbe essere ponderata attentamente. Prima di procedere è consigliabile cercare consulenza da un commercialista o un esperto fiscale per valutare i vantaggi e gli svantaggi.

Grandi novità per le nuove attività

Quando si fa riferimento ai 3 milioni di euro di sostegno alle nuove attività ciò potrebbe alludere a diversi programmi di agevolazioni e finanziamenti dedicati alle nuove nuove imprese o alle startup. Tali programmi possono variare ampiamente da Paese a Paese. Di solito offrono incentivi finanziari o addirittura finanziamenti diretti alle nuove imprese, al fine di promuovere l’imprenditorialità e la crescita economica.

Come riportato da invitalia.it, la grande novità del Ministero dello sviluppo economico riguarda l’ON, Oltre Nuove imprese a tasso zero. Ciò riguarda le piccole e medie imprese includendo giovani tra i 18 e i 35 anni e le donne di tutte le età. Le agevolazioni prevedono un mix di aiuti fino a una spesa dei famosi 3 milioni di euro di cui si è parlato poc’anzi.