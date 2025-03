YouTube, arriva la batosta per gli utenti | Addio ai video gratis: se vuoi continuare a vederli devi pagare una sassata

Tristissima notizia appena arrivata: chi vorrà continuare a vedere i video su YouTube sarà costretto a pagare. Addio video gratis.

YouTube è una delle piattaforme dell’ecosistema Google maggiormente apprezzate ed utilizzate in tutto il mondo. Come ben sapete, consente di visionare ed ascoltare i contenuti più disparati, dai brani musicali ai video divulgativi, passando per quelli divertenti. Insomma, ci si può vedere di tutto.

Nel mondo, gli utenti attivi su questa piattaforma sono oltre due miliardi e mezzo, mentre nel nostro paese questo numero si attesta intorno ai 54 milioni. Insomma, ciò vuol dire che, la quasi totalità degli italiani, entra, almeno una volta al giorno, su YouTube per ascoltare i propri brani musicali preferiti.

Si tratta di un enorme successo per questa piattaforma che, comunque, ha tantissimi competitor sul mercato, Spotify incluso, nonostante quest’ultima consenta solo l’ascolto di musica e podcast e non la visione di video. Adesso, però, sta circolando una notizia super triste per tutti.

Bisognerà pagare per ascoltare la musica e visionare i video. Ebbene sì, avete capito benissimo, da piattaforma gratuita, seppur con l’inserimento di qualche pubblicità, si è passati allo spettro del pagamento. Tuttavia, quest’ultimo, da mero spettro e diventato realtà. Scopriamo le motivazioni che hanno portato a questa rivoluzione.

O paghi o non la usi più

Purtroppo quello che è arrivato fino a noi proprio in queste ultime settimane non è affatto rincuorante. Ebbene sì, perché dovete sapere che un servizio, gratuito seppur con pubblicità come quello offerto da YouTube, diventerà esclusivamente a pagamento. Nessuno potrà più utilizzarlo senza la sottoscrizione di un abbonamento.

In pratica, YouTube diventerà come tutte le altre piattaforme: o hai l’abbonamento o non vedi nulla. Scopriamo, allora come poter continuare a visionare tutto e quali sono i costi da dover sborsare sin da subito. Non c’è altra soluzione possibile.

Abbonamento a YouTube: solo così continui a vedere i tuoi video preferiti

Di YouTube e della modalità di fruizione di questa piattaforma ne abbiamo parlato abbondantemente in precedenza. È gratuita anche se bisogna sorbirsi un po’ di pubblicità durante riproduzione dei contenuti multimediali. Tuttavia, adesso, bisogna passare alla versione Premium per evitare i consigli per gli acquisti. Basta sottoscrivere un abbonamento ed il gioco è fatto.

L’abbonamento Premium, però, ha un costo mensile di 11.99€ al mese. In pratica, una bella spesa alla fine dell’anno. Tuttavia, c’è anche la possibilità di sottoscrivere la versione Lite al costo di 6,99€. Questa, tuttavia, non dà la possibilità di fruire di tutte le caratteristiche del piano a pagamento completo: almeno, però, le pubblicità non ci saranno.