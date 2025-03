Il FISCO ti sta con il fiato sul collo | È pronto prendersi tutti i tuoi soldi: solo così salvi i tuoi risparmi sui conti

Se hai il Fisco alle calcagna, devi conoscere un trucco fenomenale per far sì che non si prenda tutti i soldi che conservi sul conto corrente.

Il Fisco sta con il fiato sul collo di tutti i cittadini italiani. È stato il Governo a volere questa stretta per fare sì che si riduca l’evasione fiscale. Sono tanti, infatti, gli utenti che, per diversi motivi, non hanno pagato le tasse dovute o le multe con cui sono stati sanzionati per infrazioni al Codice della Strada.

Sono solo alcuni degli esempi relativi a questa problematica, ma la lista sarebbe ancora molto più lunga. Ovviamente, i motivi per cui queste multe o queste tasse non vengono pagate, possono essere i più svariati. C’è chi decide di farlo perché non vuole anche se potrebbe e chi non può permetterselo.

Tuttavia, questo al Governo non interessa e, pertanto, si procede agli accertamenti, agli avvisi e, poi, solo alla fine scattano le sanzioni del caso. Queste ultime, possono essere davvero drastiche e si finisce col perdere tuti i soldi che sono conservati all’interno dei conti correnti. In pratica, in un solo colpo, all’improvviso, si perdono tutti i risparmi di una vita.

Dovete sapere, però, che c’è un rimedio a questo. O meglio, esiste un trucchetto che potremmo anche bollare come legale. In questo modo, il Fisco non potrà prendersi nemmeno un solo centesimo di ciò che siete in possesso. In pratica, lo fregherete in un attimo. Scopriamo insieme come fare, precisando, però, che le tasse e le multe devono essere sempre pagate.

Se fate così, il Fisco non potrà farci niente

Abbiamo già parlato delle motivazioni per cui il Fisco, che è incaricato di recuperare i crediti dello Stato da parte dei cittadini debitori, agisce e, soprattutto abbiam dato un breve, anzi, brevissimo cenno di come è la procedura. Vengono avviati gli accertamenti specifici e, una volta che risultano esserci dei debiti, i cittadini vengono avvisati.

Se non si rientra dal debito, può avvenire il prelevo forzoso dai conti correnti che può arrivare fino al pignoramento di tutto ciò che si possiede. Ebbene sì, avete capto benissimo, la Legge parla chiaro e, una volta che accade ciò, non ci si può far nulla. Tuttavia, prima che gli eventi precipitino in questo modo, si può ricorrere a dei trucchetti legali per far sì che i vostri soldi restino ancora nelle vostre mani.

In questo modo il pignoramento del conto corrente non può avvenire

Il pignoramento dei soldi del conto corrente fa sì che questi vengano congelati e trasferiti a chi vanta crediti. Come già detto in precedenza, per far sì che l’Agenzia delle Entrate, l’occhio vigile del fisco italiano, possa procedere con il pignoramento, deve prima inviare un avviso di accertamento, seguito da una cartella esattoriale. Se il cittadino non si muove, ecco che scatta il pignoramento.

Tuttavia, esiste un modo legale per farla franca. In realtà, ne esistono diversi. Quando arriva il primo avviso di accertamento e, prima che la banca venga avvisata del pignoramento del conto, si può prelevare costantemente il proprio denaro e, poi, trasferirlo sul conto corrente di un familiare. Inoltre, si può richiedere degli assegni circolari che non possono essere pignorati.