Capelli bianchi, addio tinte: non spendere più 1€ in chimicate | Con un cucchiaiata di questo ingrediente torni al tuo colore di una volta

Se hai capelli bianchi e ti fai la tintura, sappi che non devi spendere più nemmeno un solo centesimo: ora basta un solo cucchiaio di questo.

I capelli bianchi, per moltissimi utenti, sono un vero e proprio problema. Ebbene sì, perché si sentono a disagio quando sono tra la gente o in compagnia di amici. Hanno paura di sentirsi giudicati in qualsiasi momento e di essere allontanati dalla comitiva e, quindi, di conseguenza, discriminati. Pertanto, per ovviare al problema ricorrono ai servigi delle tinture.

Sul mercato ne esistono davvero tantissime, delle più svariate marche e con i più diversi ingredienti. Tuttavia, dobbiamo ricordare che si tratta pur sempre di prodotti chimici che, a lungo andare, nonostante le tantissime promesse all’interno delle loro pubblicità, possono avere conseguenze spiacevoli su capelli e cuoio capelluto.

Per non parlare, poi, degli utenti che hanno avuto seri problemi di salute poiché allergici ad uno dei loro eccipienti. Insomma, si rischia davvero grosso, nonostante si spenda, la stragrande maggioranza delle volte, anche cifre assurde per acquistarle. Proprio per questo motivo, abbiamo voluto mostrarvi che un’alternativa esiste ed anche a costo zero.

Ebbene sì, avete capito benissimo. I capelli, da bianchi, torneranno come prima, dello stesso colore e non subiranno variazioni di consistenza. Insomma, resteranno forti e vigorosi ed in più non spenderete un botto di soldi per l’acquisto di pozioni magiche chimiche che, oltre a costare un occhio della testa, finiscono anche col rovinare i vostri capelli.

No alle chimicate: utilizzate questo ingrediente naturale presente in casa

Bisogna prendere coscienza del fatto che non sempre le soluzioni chimiche ad un problema siano la scelta giusta. In questo caso, poi, risultano essere proprio quella errata per eccellenza. Ebbene sì, avete capito benissimo. Perché inguaiarsi i capelli, il cuoio capelluto e le tasche se è possibile realizzare una tintura fai da te completamente naturale?

In più, come già accennato in precedenza, oltre a non essere dannosa, risulterà anche molto, ma molto economica. Insomma, potrete trarre diversi benefici da questa soluzione fatta in casa. Bene, fatte queste dovute premesse, non ci resta altro da fare che scoprire come realizzarla. Occorreranno solo pochissimi minuti.

Basta del caffè e un altro ingrediente per far tornare i capelli del loro colore

Siamo sicuri che, appena avete letto la notizia, ci avrete presi per matti e non possiamo darvi torto. Tuttavia, dovete sapere che ciò che vi stiamo per svelare ha un suo fondamento e non stiamo “dando i numeri“. Anzi, vi diciamo subito che questa è solo una delle tantissime alternative naturali per realizzare una tintura fai da te super efficace.

Occorrono due tazze di caffè, tre cucchiai di olio di cocco. La prima cosa da fare è preparare il caffè e lasciarlo raffreddare. Una volta freddo, potrete aggiungerci l’olio di cocco. Mescolate il tutto e lasciate riposare. Ora, non dovrete fare altro che passare questo intruglio miracoloso sui capelli bianchi. Una volta fatta questa operazione, coprite i capelli con una cuffia per un’ora circa. Trascorso questo tempo, lavate i capelli come al solito. Questa procedura va ripetuta una volta a settimana in modo da far agire al meglio il composto che avete creato.