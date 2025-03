Lavatrice, avvia la modalità “Harry Potter” | Grazie a questo pulsante avviene la magia: ammazzi la bolletta di colpo

La tua lavatrice ha una modalità chiamata “Harry Potter” che ti consente di abbattere i consumi in un colpo solo: premi il pulsante magico.

Quando si parla di lavatrici, ma anche di elettrodomestici in generale, il discorso prende sempre una piega economica. È inutile nascondersi dietro ad un dito. In questo periodo in cui la crisi economica ed energetica, iniziata cinque anni fa, non accenna a mollare la presa e, anzi, si fa Sempre più insistente, il pensiero va sempre ai consumi.

Questi dispositivi, infatti, risultano essere molto, ma molto energivori e fanno sentire abbondantemente il loro peso all’interno delle bollette della fornitura di energia elettrica. Si va sempre, così, alla ricerca di un piccolo trucco, un escamotage, per fare sì che si possa ottenere il risparmio tanto agognato.

Ora basta andare sul web per trovare i consigli di cui si ha bisogno. Basta chiedere al proprio browser di fiducia ed appariranno migliaia di link, di siti web, di video sull’argomento, alcuni molto attendibili, mentre altri da evitare come la peste per non finire con ottenere l’effetto opposto a quello desiderato.

Ciò accade anche con la lavatrice. Questo elettrodomestico è divenuto fondamentale nel tempo, ma comunque è un vampiro di energia. Ne ha bisogno per poter funzionare correttamente e per farsi che il bucato non si debba lavare a mano. Nessuno sa, però, che esiste la modalità “Harry Potter” che consente di ammazzare la bolletta a fine mese.

Lavatrice: il pulsante magico da premere assolutamente

La chiamano tutti “Modalità Harry Potter” per via del fatto che, magicamente, riesce ad abbassare quasi totalmente i consumi. In un solo colpo, quindi, ogni volta che utilizzerete questo elettrodomestico non dovrete aver paura di conseguenze terrificanti in bolletta. Non serviranno sforzi fisici assurdi.

Né, tantomeno, occorrerà tantissimo tempo per mettere in pratica questo nostro consiglio. Ovviamente, però, bisogna precisare che, per fare sì che ci sia il risparmio tanto desiderato, bisognerebbe comunque manutenere la lavatrice in tutte le sue componenti, a partire, ovviamente, dal filtro che è la più importante. Non ci resta, allora, altro da fare, che scoprire la nuova modalità.

Con un solo pulsante scende la bolletta di botto

Esiste un pulsante magico sulla lavatrice che, come già avuto modo di accennare in precedenza, consente di abbassare ed anche di tanto i consumi di questo elettrodomestico. Parliamo della modalità Harry Potter che sta andando di moda nell’ultimo periodo e sta facendo fare i salti di gioia a numerosissime famiglie.

Il motivo sta nel fatto che la lavatrice non consumerà tantissima energia quando preleverà l’acqua per lavare il bucato. Per la precisione, non avrà bisogno di fagocitarla quando dovrà riscaldarla. Grazie a questo pulsante, infatti, si avvia il programma di lavaggio a 40°. Il bucato risulterà comunque super pulito, brillante e profumato, ma non avrete bruttissime sorprese in bolletta.