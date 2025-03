Batosta al semaforo con il nuovo Codice della Strada | Ti becchi 300€ di multa e ti stracciano la patente: è un’ecatombe

Nuova batosta nascosta nel Codice della Strada. Il pericolo, adesso, si cela al semaforo: arrivano multe assurde e ti tolgono la patente.

Per gli automobilisti italiani, ormai, dallo scorso mese di dicembre, guidare il proprio veicolo è diventato una vera e propria Odissea. Da quel momento, infatti, sono entrate in vigore le modifiche al Codice della Strada fortemente volute dal Governo attuale e, in particolar modo, dal Ministro Salvini, per contrastare infrazioni e comportamenti sbagliati.

Ovviamente, l’obiettivo dichiarato e quelli di aumentare la sicurezza in strada. Pertanto, le novità arrivate da pochi mesi, vanno proprio in questo senso. Sono state inasprite le sanzioni e le pene. Inoltre, poi, si vuole contrastare, in particolar modo, quello che è l’abuso di sostanze stupefacenti e di alcol prima di mettersi alla guida o durante il viaggio.

C’è da dire che le nuove misure stiano dando già gli effetti sperati. Tanti, infatti, sono stati i provvedimenti delle Forze dell’Ordine e sono diminuiti sensibilmente anche gli incidenti stradali. Tuttavia, non mancano le polemiche per alcune norme che pongono a rischio multe diversi automobilisti ignari.

Inoltre, adesso bisogna stare molto, ma molto attenti quando si passa nei pressi di un semaforo. Ebbene sì, avete capito benissimo, si rischia davvero grosso. Stanno arrivando, infatti, raffiche di multe e di provvedimenti che fanno si che non si abbia più la patente nella propria tasca. Insomma, è una vera e propria tragedia. Scopriamo insieme quello che sta accadendo.

Multe pesanti e addio alla patente: semaforo crocevia del destino

Sin da quando si studia per conseguire la patente di guida, si comprende che a semaforo rosso non bisogna passare. Questo perché si rischia, oltre di beccare una multa per l’infrazione commessa, di causare incidenti che possono avere anche conseguenze nefaste. In realtà, questi comportamenti si studiavano anche a scuola, durante le ore di educazione civica.

Tuttavia, adesso, con l’avvento delle nuove norme del Codice della Strada, il colore rosso del semaforo non è l’unico a dover fare paura. Ebbene sì, avete capito benissimo, perché esiste un altro caso in cui la mannaia delle Forze dell’ordine si abbatte sulle teste degli automobilisti. Questi, infatti, si ritroveranno tutti con multe pesantissime. Inoltre, corrono il rischio di non poter nemmeno più guidare.

Semafori: addio patenti e soldi

Le novità del Codice della Strada sono davvero tantissime e, come già accennato in precedenza, molte di queste hanno fatto si che arrivassero numerosissime proteste da parte dei cittadini italiani. Una di queste, riguarda proprio il passaggio al semaforo. Questi dispositivi hanno tre colori diversi: il verde, il giallo ed il rosso. Il verde da libero accesso al passaggio dei veicoli, mentre il rosso lo vieta.

Infine, c’è il giallo ed è proprio questo colore al centro del dibattito in queste ultimissime settimane. A normare il passaggio col semaforo giallo è l’articolo 41 del CdS. Secondo la Legge, questo colore non dà il via libero al passaggio delle auto, bensì, avverte che il verde sta per scadere e bisogna assolutamente fermarsi prima della segnaletica orizzontale di STOP. Si può passare solo nel caso in cui l’arresto della marcia sia pericoloso per sé e per gli altri. Se si viola, si va incontro a 167€ di multa che aumentano a 222€ se si connette l’infrazione di notte. Inoltre, vengono decurtati 6 punti dalla patente e si rischia la sua sospensione per ben tre mesi.