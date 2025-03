Acqua del supermercato, è allarme | Metti a repentaglio la tua salute: non comprare mai questa marca

È allarme per l’acqua del supermercato. Sono diverse le marche da evitare per non andare incontro a problemi di salute gravissimi.

L’acqua è indispensabile affinché il corpo degli esseri umani riesca a funzionare al meglio delle sue possibilità. Ormai lo si sente dire dovunque. Quando si va dal proprio medico di famiglia, ma anche dal nutrizionista di fiducia, la prima cosa che dicono è di bere e farlo tanto durante la giornata. Poco importo se si beve ad una delle piccole fontane in strada.

Si può attingere anche dalle fontane presenti nelle case. Tuttavia, c’è chi non utilizza l’acqua pubblica, quella che sgorga dai rubinetti e dai fontanini, ma si reca in uno dei tantissimi supermercati presenti sul territorio nazionale per acquistare l’acqua imbottigliata. Ogni cittadino è affezionato alla propria marca.

Non la abbandona mai neanche nel caso in cui arrivino degli eventi promozionali che piangono altri marchi di acqua in bottiglia in super offerta. Tuttavia, c’è da dire che in molti utilizzano l’acqua sbagliata. Ebbene sì, avete capito benissimo, ci sono diverse tipologie di acqua che sarebbe meglio evitare di acquistare.

Non siamo noi a dirlo, ma uno studio, una ricerca che ha fatto parlare di sé per tantissimo tempo. Ha messo in guardia tutti i cittadini sull’acqua minerale comprata al supermercato. Insomma, le notizie che arrivano non sono proprio fantastiche. Non c’è nulla di cui rallegrarsi. Scopriamo insieme quello che è stato scoperto.

Occhio all’acqua del supermercato: è pericolosa

Del consumo di acqua del supermercato ne abbiamo già parlato. Quello che nessuno conosce è il giro di affari che si nasconde dietro questo processo di domanda e offerta. L’Italia è il primo paese in Europa in cui si consuma acqua minerale ed occupa il secondo posto nella classifica mondiale. Si parla della metà della popolazione che non beve l’acqua che sgorga dalla fontana.

Eppure il nostro paese è davvero molto ricco di sorgenti e le loro acque sono davvero ottime. Tornando al discorso acqua minerale, è arrivato il momento di capire la sua pericolosità. Ebbene sì, perché la ricerca di cui abbiamo dato cenno poco fa ha proposto dei dati assolutamente allarmanti. Infatti, sono state trovate tantissime sostanze pericolose per la salute di tutti: anche quelle cancerogene.

Tante sostanze pericolose nell’acqua minerale: attenti a queste

Ferro, alluminio, bario, boro, manganese, berillio: sono queste le sostanze che sono state trovate all’interno delle varie marche di acqua minerale esaminate. Ovviamente, non sono solo queste. Infatti, è stato trovato a che l’arsenico, fortemente pericoloso, in quanto sostanza cancerogena per eccellenza. Certo, c’è anche da dire che le quantità trovate non siano in quantità superiori al concesso.

Tuttavia, c’è da dire che non è un buon segnale la loro presenza. Tuttavia, secondo Altroconsumo, le acque minerali migliori, quelle che occupano i primi posti di questa speciale classifica, sono: l’acqua Recoaro, l’acqua Rocchetta e l’acqua Smeraldina. La prima nasce sulle Dolomiti, la seconda, invece, è un’acqua umbra, mentre la terza, è un’acqua imbottigliata in Sardegna, precisamente nel territorio di Tempio Pausania.