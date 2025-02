Legge 104, è già ufficiale: ottieni 400€ di rimborso e 2.000 di spesa agevolata dall’agenzia delle entrate | Fai domanda su questo sito

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione 2400€ sul conto di chi fruisce dei servizi della Legge 104: basta fare una semplice domandina.

Nel nostro Paese, l’Italia, i cittadini possono usufruire di diversi Bonus e di tantissime agevolazioni che consentono di far rifiatare le finanze martoriate dalla crisi economiche ed energetiche che, ormai da troppo, tempo attanaglia tutti. È dal tempo dell’arrivo della pandemia che non si riesce a venir fuori da questa maledettissima situazione.

I prezzi di tutti i beni e servizi sono aumentati a dismisura e l’inflazione ballerina fa sì che il potere di acquisto di tutte le famiglie si abbassi di molto giorno dopo giorno, ora dopo ora. Ci si ritrova, così, per svolgere le proprie commissioni quotidiane a dover dar fondo a quelli che sono i risparmi di una vita custoditi all’interno dei conti correnti.

Proprio per questo motivo, i Governi che si sono succeduti in questi anni hanno dato vita ad una serie di nuovi bonus e agevolazioni che si sono aggiunti a quelli già in essere. Ora, poi, è arrivata un’ottima notizia per una categoria di cittadini ben definita. Parliamo di tutti coloro che usufruiscono della Legge 104 e che presentano il modello 730.

Ebbene sì, c’é necessità di presentare la dichiarazione dei redditi annuale per poter usufruire di queste novità importantissime, ma che sono, allo stesso tempo, poco pubblicizzate. Pertanto sono pochi coloro che ne vengono a conoscenza e riescono a sfruttarle tutte, dalla prima all’ultima. Ora si può ottenere un botto di soldi in pochissimo tempo.

L’Agenzia delle Entrate di dà 2400€

La novità di cui vogliamo parlarvi è un’occasione imperdibile per tantissimi cittadini che, in un sol colpo, potranno ricevere ben 2400€. Attenzione, però, perché come già accennato in precedenza, c’é necessità che si presenti la Dichiarazione dei Redditi annuale. pertanto, c’é ancora tempo per poter fruire di questa misura di sostegno prevista dal Governo.

Tuttavia, non bisogna farsi trovare impreparati. Bisogna, infatti, conoscere tutti prima che arrivi il momento di recarsi presso uno dei tanti Caf presenti sul territorio nazionale o dal proprio commercialista di fiducia. Pertanto, andiamo a scoprire insieme quello che bisogna fare e nel dettaglio di cosa si potrà beneficiare.

Legge 104: 399€ di rimborso e 2100€ di spesa agevolata

Prima di scoprire come fare, bisogna fare una precisazione. Infatti, potranno ottenere questi soldini sia i cittadini che hanno il sostituto di imposta sia coloro che non lo hanno. Detto ciò, scopriamo di cosa si tratta. Come già accennato, ne possono fruire coloro che rientrano all’interno della Legge 104. La prima misura è un rimborso di ben 399 euro e ne hanno diritto coloro che hanno problemi fisici e psichici, sia con ridotta capacità lavorativa.

Ovviamente, rientrano in questa categoria anche i cittadini con ridotta capacità di svolgere tutte le azioni quotidiane che hanno bisogno di una persona che li accompagni durante la giornata. Parliamo della figura del badante le cui spese sostenute per averlo possono essere detratte nella misura del 19%. La spesa massima detraibile è fissata a 2100€, pertanto, il 19% si attesta a 399 euro. Occhio, però, al requisito del reddito. Quest’ultimo, infatti, non può superare i 40.000€.