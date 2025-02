Lavatrice, almeno una volta all’anno premi questo pulsante che non usi mai | Ecco come si risparmiano 100€ di tecnico

La lavatrice ha un pulsante che nessuno usa mai, ma che si rivela fondamentale: se lo fai una volta l’anno non chiami il tecnico e risparmi.

È innegabile che la lavatrice sia diventata uno degli elettrodomestici fondamentali all’interno delle case delle famiglie italiane. Non può assolutamente mancare dato che consente di velocizzare le operazioni di pulizia del bucato e, inoltre, da la possibilità di non sprecare tantissima acqua. Un beneficio enorme che si vedrà all’interno della bolletta della fornitura idrica.

La velocità della vita dei nostri giorni non consente di lavare il bucato a mano. Questa operazione richiederebbe troppo tempo e la stragrande maggioranza delle volte nessuno ne ha a disposizione. Si corre sempre tra lavoro ed impegni. Tuttavia, c’é da dire che, come tutti gli elettrodomestici presenti in casa, i suoi consumi sono davvero enormi.

Ebbene sì, infatti, come ben sapete, incide e non poco sulla bolletta della fornitura di energia elettrica. per quanto si possano mettere in pratica diversi trucchi, svariati escamotage, molto spesso non si riesce ad ottenere il risultato sperato. Anzi, si finisce anche col dover pagare un botto di soldi in più. Insomma, bisogna stare attenti ai guru del web ai quali ci si affida anima e corpo.

Inoltre, poi, si commettono degli errori che, per quanto comuni a tutti, risultano essere una vera e propria tragedia. Infatti, oltre ad incidere fortemente sui consumi energetici, finiscono anche col deteriorare il dispositivo. Pertanto, occorrerà ripararlo o, finanche, sostituirlo con uno nuovo. In entrambi i casi si tratta di un esborso economico importante. Ecco che, però, viene in soccorso di tutti un pulsante di cui molti ignorano l’esistenza. Grazie ad esso, il risparmio è assicurato.

Il pulsante da premere almeno una volta l’anno

Pochi utenti sanno che, oltre lavare indumenti e biancheria, la lavatrice ha bisogno di manutenzione. Ebbene sì, avete capito benissimo, un po’ di coccole non guastano mai. Queste ultime andrebbero fatte almeno una volta l’anno, meglio se ogni sei mesi. In questo modo, l’elettrodomestico funzionerà al meglio e si aumenterà la sua aspettativa di vita.

Esiste un pulsante su questo dispositivo che vi aiuterà a farlo senza metter su degli sforzi esagerati. Uno dei nemici più cruenti della lavatrice deriva proprio dall’acqua utilizzata per lavare il bucato. Questa, infatti, è piena di calcare che va ad attaccare tutte le componenti del dispositivo, finendo, così, col danneggiarla. Ecco perché è importante agire prima che accada.

Premi questo pulsante ed avvia la decalcificazione

La lavatrice, per poter funzionare al meglio delle sue possibilità e, soprattutto, per non consumare un botto di soldi e per durare più a lungo, ha bisogno di coccole e pulizia. Pertanto, oltre la pulizia del filtro almeno ogni tre mesi, bisogna tenere lontano il calcare dalle componenti del dispositivo. Solo in questo modo si potrà star tranquillo e non dover sborsare troppi soldi.

Non c’é nemmeno bisogno di acquistare prodotti chimici che costano tanti soldi. Andate in cucina, prendete l’aceto e versatene due tazze nel cestello. A questo va aggiunto l’acido citrico. Servono 2 bustine. Avviate, poi, il ciclo di lavaggio a vuoto, impostando la temperatura a 90°. Una volta terminato questo processo, non dovrete fare altro che pulire le guarnizioni con aceto ed il gioco è fatto. Direte addio a spese folli per detersivi e tecnici per la riparazione.