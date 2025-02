Trovati a 2500 metri giù negli abissi: i vermi giganti che popolano il sottosuolo marino | “Non sappiamo perché siano lì”

A 2500 metri di profondità, in fondo al mare, ecco che sono stati trovati dei vermi giganti, ancora non si spiegano perchè siano lì.

La natura continua a donarci degli spettacoli che sembrano essere veramente assurdi, spesso inspiegabili. Nel corso degli anni siamo stati abituati a moltissime scoperte, che hanno portato alla luce una serie di esseri viventi che non si credeva che potessero esistere.

In fondo sono in molti ad affermare che ci sono esseri viventi che ancora non conosciamo, ma che sono presenti sulla nostra terra, in grado di adattarsi a quelle che sono le condizioni in cui essi si trovano a vivere.

Tra gli habitat che sembrano essere in grado di darci importanti scoperte, tra esseri viventi da scoprire e molto altro ancora, c’è il mare. Le sue acque, ricche di nutrienti, sarebbero in grado di ospitare un gran numero di essere viventi più o meno complessi.

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia della presenza di vermi giganti negli abissi del mare.

Una scoperta che ha lasciato tutti senza parole

Gli esperti continuano a studiare quelli che sono i luoghi della terra più inesplorati; ovviamente il fondo del mare si rivela essere proprio uno di questi posti, in grado di offrire sempre maggiori sorprese. Questa volta toccherebbe a dei grossi vermi che non dovrebbero proprio essere in quel posto. Quello che è stato scoperto da un team di esperti, questa volta è un grade ecosistema nascosto, dove sono presenti degli organismi che sono rimasti sconosciuti fino a questo momento.

Una scoperta fatta a 2500 metri di profondità, sulla dorsale del Pacifico orientale, sembra proprio che qui la vita è in grado di prosperare in maniera quasi inattesa. Ci si aspetta veramente molto da questo luogo e per questo motivo gli esperti sono qui a studiare l’ecosistema.

La scoperta che nessuno si aspettava

Monika Bright e Sabine Gollner, sono le due biologhe marine che hanno utilizzato il sottomarino robotico SuB-astian e hanno fatto una scoperta veramente sensazionale. Sollevando la crosta terrestre presente sul fondo del mare, ecco che sono stati trovati dei grossi vermi tubolari, oltre a lumache e batteri chemiosintetici, organismi che possono vivere anche senza la luce del sole.

Uno studio specifico a riguardo è stato pubblicato e ha spiegato come questi vermi possono raggiungere anche la lunghezza di un metro e mezzo. Un vero e proprio ecosistema che fino ad oggi è rimasto inesplorato e che ha sottolineato quanto sia importante continuare ad esplorare le profondità del mare.