0,0 grammi per litro (g/l): il nuovo limite per l’alcoltest è una carognota | Una patente su due cestinata al posto di blocco

Nuovo limite alcoltest, diventa una vera e propria carognata. 0,0 grammi per litro o la patente finisce nel secchio.

Era stato annunciato nel momento in cui è entrato in vigore il nuovo codice della strada, per gli automobilisti non sarebbe stato semplice, i posti di blocco, uniti alle nuove sanzioni, avrebbero determinato un gran numero di multe, oltre al ritiro di molte patenti.

Ebbene, dopo averne tanto parlato, ecco che arriva la prova tangibile che tutto questo sta succedendo veramente e a dirlo sono i dati. A creare non poche problematiche ci penserebbero i nuovi limiti che la revisione del Codice della Strada ha imposto. Semplice immaginare come, effettivamente, siamo molti i provvedimenti presi fino a questo momento.

Particolare attenzione per la guida sotto l’effetto di sostanze, che siano droga, alcol o medicinali. L’alterazione che esse provocano, non fanno altro che chiedere particolare attenzione, con numerosi test che vengono svolti su strada, al fine di proteggere tutti gli automobilisti.

Ma il nuovo limite imposto è quello che sta facendo discutere più di qualsiasi altra modifica.

Alcoltest: il Nuovo Codice della strada è chiaro a riguardo

Matteo Salvini, in qualità di Ministro dei Trasporti e delle infrastrutture, ha lavorato a lungo per quello che riguarda la modifica del Codice della Strada. Quello che si desidera fare è riuscire a garantire delle strade molto più sicure, evitando ovviamente tutti quei comportamenti e le infrazioni che si rivelano essere le più pericolose. Notevoli le modifiche che sono state apportate alla regolamentazione sul tasso alcolemico tollerato.

Le sanzioni sono molto più severe e il rischio di vedersi ritirare la patente è più elevato di quello che si possa credere. A regolare il tutto l’articolo 186 del Codice della Strada, il quale prevede quelle che sono le nuove soglie da rispettare. Ora se si consuma anche un solo bicchiere di vino si rischia veramente moltissimo.

I nuovi limiti per quello che riguarda il consumo di alcol

Consumare alcol prima di mettersi alla guida, vuol dire diventare un rischio per se stessi e per gli altri. Questo è il motivo per cui si è provveduto a modificato la regolamentazione a riguardo, anche alla luce del gran numero di incidenti occorsi a molti automobilisti al volante dopo aver consumato alcol.

I limiti per quello che riguarda il tasso alcolemico è al di sotto dello 0,5 g/l. Ma per tutti i neopatentati il limite è pari a 0 g/l, per loro sanzioni di gran lunga più severe, esattamente come succede per coloro che vengono sorpresi una seconda volta al volante dopo aver consumato alcol.