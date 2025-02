WhatsApp sta bloccando questo genere di videochiamate: le gira subito alla polizia postale

Allarme WhatsApp: la piattaforma di messaggistica di Meta sta bloccando tutte queste videochiamate. Arriva tutto alla Polizia Postale.

Quando si parla di WhatsApp, la piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta, si pensa subito alla quantità enorme di aggiornamenti che, costantemente, arrivano all’interno delle versioni stabili sia per gli smartphone Android che per i dispositivi iOS. Questa sua dinamicità è il segreto del suo successo.

Pensate che è la piattaforma di messaggistica maggiormente utilizzata dagli utenti di tutto il mondo i quali apprezzano tantissimo le tante novità che arrivano giorno dopo giorno. Gli sviluppatori lavorano alacremente per migliorare l’esperienza di utilizzo di tutti i fruitori abituali della piattaforma. Pensiamo, ad esempio, alle nuove funzionalità arrivate nell’ultimo anno.

Inoltre, non possiamo non menzionare le migliorie apportate a quelle già esistenti. Altro punto focale del lavoro degli sviluppatori, risulta essere l’innalzamento delle soglie di tutela della privacy e della sicurezza degli utenti e, anche e soprattutto, dei loro dati, compresi quelli sensibili e ad alto rischio. Ora, però, c’é un problema che riguarda tutti.

A porre rimedio, però, è WhatsApp stessa. Ebbene sì, avete capito benissimo, perché provvede a risolvere anche questa problematica. Ad essere incriminate sono le videochiamate che la piattaforma blocca per poi girarle direttamente alla Polizia Postale. Scopriamo quello che sta accadendo.

Allarme WhatsApp: blocca queste videochiamate

WhatsApp consente di inviare e ricevere messaggi di testo, messaggi vocali, immagini, video, documenti e permette anche di effettuare chiamate singole o di gruppo. Tuttavia, una delle funzionalità che maggiormente viene utilizzata dagli utenti è quella che permette di effettuare le videochiamate. Come ben sapete, possono essere avviate sia quelle singole che di gruppo.

Ultimamente, sono arrivati degli aggiornamenti che hanno consentito di aumentare il numero di utenti che possono videochiamarsi. Purtroppo, però, proprio in questi giorni molti stanno riscontrando dei problemi e WhatsApp stessa le sta bloccando e segnalando alla Polizia Postale.

Occhio a queste videochiamate: sono pericolosissime

Le videochiamate su WhatsApp stanno diventando sempre più pericolose per gli utenti. Ebbene sì, perché è arrivata una nuova truffa che mette a repentaglio i conti correnti. Tutto ha inizio da un messaggio da un numero che sembra proprio quello della Banca in cui gli utenti custodiscono i propri risparmi. Questo messaggio avvisa di un problema al conto che bisogna risolvere con estrema urgenza. Ecco che entra in gioco proprio la videochiamata.

L’interlocutore chiede di avviarla per poter parlare con un operatore bancario che, poi, si dimostrerà essere davvero professionale, almeno nei toni. Dopo pochi secondi ecco che spunta un’altra richiesta. Questa volta si vuole ottenere la condivisione dello schermo. Raggiunto l’obiettivo, chiedono di effettuare operazioni specifiche per poter impossessarsi delle credenziali bancarie e dei codici di accesso. Sono tanti gli utenti che ci sono cascati e che hanno perso i loro risparmi. Il consiglio è quello di diffidare, innanzitutto, dei messaggi che vengono inviati per avviare la truffa: una banca non contatta mai tramite WhatsApp.