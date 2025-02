“L’azienda ha scelto te”: se senti una voce registrata metti giù la cornetta | Da lì inizia l’incubo per migliaia di poveracci

Senti una voce registrata che ti dice che l’azienda ha scelto proprio te. Ma ti conviene mettere subito giù la cornetta.

Una truffa che fa leva su due tasti piuttosto delicati, il primo è il lavoro, il secondo invece, è l’ingenuità di alcuni utenti che potrebbero cadere nella trappola. Una nuova truffa è quello che si affaccia alla finestra di moltissimi italiani che si stanno trovando letteralmente nei guai per un comportamento fin troppo leggero.

Negli ultimi mesi si sono diffuse moltissime notizie in merito a quelle che sono le azioni criminali di alcuni malintenzionati che non hanno altro scopo, se non quello di portare via tutto il denaro agli onesti cittadini.

Purtroppo sempre più spesso le truffe passano proprio attraverso il nostro cellulare, o il computer o qualsiasi altro dispositivo in grado di collegarsi alla rete web.

Allora scopriamo in cosa consiste questa nuova truffa.

Truffe al telefono: proviamo a difenderci

Riuscire a difendersi dalle truffe telefoniche che ogni giorno mettono in pericolo il conto corrente di moltissimi italiani è veramente molto importante, anche se a volte non sembra essere semplice. Pecchiamo di ingenuità, crediamo che le comunicazioni che ci arrivano sono effettivamente tutte veritieri, invece, se solo prestassimo attenzione, ci accorgeremmo che non è esattamente così com sembra. A volte ci arrivano messaggi, e-mail e telefonate, che sono palesemente delle truffe, ma non ce ne rendiamo conto, prendiamo sotto gamba le caratteristiche che ci avrebbero aiutato a comprendere che si stava cadendo in una truffa.

Negli ultimi mesi a creare scompiglio sono stati messaggi inviati da numeri esteri, ma anche telefonate che sono palesemente dei dischi registrati, eppure finiamo per fidarci, spinti forse della possibilità che, se la comunicazione è veritiera, la nostra vita potrebbe cambiare definitivamente.

Ecco cosa sta succedendo

I cybercriminali stanno agendo in questa maniera. Arriva al telefono della vittima una telefonata in cui viene detto “il tuo curriculum è stato selezionato”, quindi si invita a contattare il numero tramite Whatsapp. Questo il canale attraverso il quale i criminali agiscono al fine di riuscire ad entrare nel dispositivo del soggetto e prendere i suoi dati sensibili.

Una nuova tuffa che fa leva sul bisogno di un lavoro. Si chiede quindi molta attenzione da parte de cittadini per evitare spiacevoli sorprese. Mai lasciare i propri dati tramite telefonate o messaggi, si rischia veramente grosso.