Pneumatici, in vigore il nuovo contributo PFU: da ora in poi chiedono di esibire la ricevuta di pagamento

Adesso entra in vigore il nuovo contributo PFU, da questo momento in avanti acquisti i pneumatici, ma devi mostrare la ricevuta di pagamento.

Ogni automobilista ha ben chiaro che la spesa per i pneumatici è qualcosa che grava sulla sua testa come una spada di Damocle. In effetti si tratta di uno dei costi da sostenere per quello che riguarda la manutenzione delle nostre vetture.

Quando un pneumatico è in buona salute, la vettura è molto sicura e questo permette di circolare in strada senza dover temere una perdita di grip o problematiche similari.

Senza considerare poi, che lo stesso Codice della Strada, impone alcune accortezze. Quando il pneumatico risulta essere troppo consumato, “liscio”, deve essere c ambiato, per evitare sanzioni. Allo stesso modo è importante utilizzare i pneumatici invernali nei periodi dell’anno in cui questo è obbligatorio.

Adesso però, la normativa ci dice che occorre conservare la ricevuta dell’acquisto del pneumatico, per evitare ulteriori problematiche.

Pneumatici: cosa influisce sul costo

Anche i pneumatici hanno visto un’impennata del loro costo. Gli eventi geopolitici hanno determinato un aumento considerevole dei materiali utilizzati per la produzione dei pneumatici. Ovviamente il mercato offre moltissime opportunità, ci sono pneumatici con costi ridotti, altri invece, che possono anche avere un costo che supera i 200 euro. Ma cosa influisce sull’importo da pagare? Le caratteristiche dei pneumatici come: durata, capacità di reggere il carico, ovvero la velocità. Ogni pneumatico ha sulla sua spalla delle iniziali che indicano tutto questo.

Ogni automobilista dovrebbe scegliere in base alle caratteristiche dei pneumatici, ma anche della propria vettura. Il solo prezzo non è indicativo. Considerando che il pneumatico è determinate per la sicurezza in strada, scegliere solo basandosi sul costo, potrebbe essere la scelta più sbagliata in assoluto. Quindi attenzione alla scelta che si compie.

Contributo PFU, cosa occorre sapere per evitare problematiche

Dal settembre 2011 è entrato in vigore il coefficiente PFU, che viene pagato nel momento del montaggio dei nuovi pneumatici. Esso altro non è se non il contributo per lo smaltimento del pneumatico. Ogni gommista nel momento in cui l’automobilista gli consegna dei vecchi pneumatici non può rifiutarsi di ritirarli. Ma lo smaltimento costa.

Sulla ricevuta del montaggio dei pneumatici, è importante che vi sia scritto che il coefficiente PFU è stato pagato, altrimenti si rischia di doverlo poi saldare in un secondo momento, quando si porta la gomma allo smaltimento. Attenzione quindi alla ricevuta.