Officine criminali, non cascare nella trappola del buon samaritano | Il conto da pagare è salatissimo

Non cadere nella trappola del buon samaritano, ci sono officine criminali in cui il conto da pagare è veramente molto salato.

Nostri cari automobilisti, sappiamo bene quanto possa diventare un problema rivolgersi a un’officina meccanica. I costi dei pezzi di ricambio sono saliti alle stelle, proprio come quelli della manodopera dei meccanici stessi. Insomma, per riparare la propria automobile si spende elevate somme di denaro.

Se a tutto questo si aggiunge poi qualche furbetto di troppo, ecco che il guai è servito. Purtroppo per tutti gli automobilisti il rischio maggiore non è quello di finire in officina meccanica, ma di subire una truffa.

Negli ultimi mesi le notizie che sono arrivate in merito a qualche furbetto che ha trovato il modo per togliere del denaro ai cittadini che ignari si sono fidati pagando per servizi che, definire dubbi, sembra essere quasi un eufemismo.

Ma cosa sta succedendo? Ecco la nuova trovata di coloro che vogliono arricchirsi sulle spalle dei comuni cittadini.

Automobilisti: l’officina da scegliere accuratamente

La realtà ci dice che recarsi dal meccanico di tanto in tanto è indispensabile per poter provvedere alla manutenzione della propria automobile. Ci sono casi in cui si va in officina per la regolare manutenzione, come il tagliando o il cambio dei pneumatici, poi ci sono i guasti, che costringono tutti a recarsi all’officina più vicina per poter continuare a guidare senza alcun problema. In genere si ha un proprio meccanico di fiducia, un professionista da cui ci si reca ogni qual volta se ne ha il bisogno.

Ma se ci si dovesse trovare nell’esigenza di scegliere un nuovo professionista, allora il consiglio è quello di scegliere officine che siano effettivamente affidabili, con una certa esperienza e preparazione a riguardo. Ma nonostante tutto ciò è possibile cadere in qualche trappola di troppo.

Non proprio un buon samaritano

Una delle nuove truffe messe in atto nei confronti degli automobilisti vede un buon samaritano entrare in azione e dire all’automobilista che la sua vettura fa un rumore piuttosto strano, che potrebbe esserci un guasto che se non risolto peggiorerebbe la situazione. Quindi sale in auto per fare un giro e porta la vettura in un parcheggio vicino a una presunta officina meccanico.

La vera sorpresa il conto. Vengono chiede centinaia di euro per un intervento che in realtà non è mai stato fatto. Un rischio non indifferente, soprattutto per gli automobilisti inesperti o troppo anziani per riuscire a comprendere che si tratta di una truffa. Si chiede quindi attenzione.