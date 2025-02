Idraulico, da quando ho scoperto questo trucco non lo chiamo più | In bagno e in cucina ora faccio solo così

Grazie ad un trucco fantastico non chiamo più l’idraulico. Sia in bagno che in cucina faccio così e risparmio un botto di soldi.

Quando si hanno problemi in casa relativi alla fornitura idrica, la prima cosa che si pensa di fare è, senza ombra di dubbio, chiamare un idraulico. Ebbene sì, perché, nella maggior parte dei casi, non ci si capisce nulla di tubazioni o rubinetti. Tuttavia, è bene sapere che esiste un trucco fenomenale che consente di risolvere qualsiasi tipo di problema in un minuto.

Inoltre, poi, non ci sarà neanche bisogno di chiamare il tecnico e, quindi, si risparmieranno tanti bei soldini che, di questi tempi di magra, non è affatto qualcosa di marginale. Anzi, potremmo dire che sia fondamentale dato che tutti, al giorno d’oggi, vanno alla ricerca del risparmio in qualsiasi momento e per qualsiasi commissione o riparazione.

Sappiamo bene quello che state pensando in merito a questa questione. Quel groviglio di tubi e tubazioni mette l’ansia solo a guardarlo. La stessa reazione si ha quando ci si ritrova a guardare sotto i lavandini con quegli enormi tubi, i sifoni, Insomma, a volte, qualcuno rimpiange anche di non essere rimasto nella casa della propria famiglia di origine in cui non vi erano di questi problemi.

Vogliamo, però, tranquillizzarvi perché questo trucco provato e riprovato ha dato i risultati sperati. La problematica è stata risolta brillantemente, senza chiamare nessun idraulico e, soprattutto, senza sperpero di denaro. Si tratta di qualcosa di molto semplice e veloce sia da imparare che da mettere in pratica.

Addio idraulico: il trucco per il bagno e la cucina

In tutte le case delle famiglie italiane, i problemi maggiori legati alla fornitura idrica ed a ciò che le concerne, si hanno in due ambienti specifici. Ovviamente, parliamo del bagno e della cucina. È qui che si concentra la presenza di tubazioni, tubi e lavandini. Pertanto, prima o poi, un problema, di qualsiasi natura, è ovvio che accada.

Tuttavia, non bisogna affatto disperare. In primis, quando si riscontra una problematica, non bisogna andare nel panico: restare calmi aiuta a capire quello che sta accadendo. Una volta individuata la causa del problema, ecco che si può agire in maniera veloce. Con il trucco che vi sveleremo, sarete in grado di far tutto da soli.

Problemi con il lavandino: risolvi così risparmiando un casino

Una delle problematiche più frequenti è, senza ombra di dubbio, legata al lavandino o ad un lavabo. Questi, infatti, possono intasarsi molto facilmente. Prima che accada l’irreparabile, ci sono delle avvisaglie. Innanzitutto, l’acqua inizia a scendere in maniera lenta o capita che non percorra la sua strada restando all’interno delle vasche e, finanche, strabordando. Tutto ciò è normale, poiché negli scarichi possono accumularsi residui di cibo, capelli, peli. Questi vanno ad intasarlo e, quindi, l’acqua non scende più.

Per risolvere questa spiacevole situazione, la prima cosa che si puà fare è utilizzare una ventosa sturalavandini. Prendete del nastro adesivo e coprire le fessure del troppo pieno del lavandino o del lavabo. Riempiteli, poi, di acqua caldissima e mettete la ventosa sullo scarico ed iniziate a pompare. Vedrete che si libererà tutto in un attimo. Tuttavia, ci sono anche dei prodotti chimici che possono aiutarvi, ma a questi vi consigliamo di preferire l’aceto ed il bicarbonato. Basta mettere tre cucchiaini di quest’ultimo nello scarico e, poi, versare acqua bollente. Fatto ciò, servirà ancora del bicarbonato e dell’aceto (mezzo bicchiere), attendere la reazione e risciacquare con acqua caldissima.