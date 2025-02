Hotel, non cascare nel trucco dei 3 giorni: lo insegnano a tutti i concierge per fregarti alla grande

Lo chiamano il trucco dei 3 giorni, lo utilizzano all’interno degli hotel per fregare tutti i loro ospiti. Ecco in cosa consiste e come difendersi.

Anche se sembra essere ancora lontana, l’estate sta arrivando a grandi passi e sono molti coloro che già pensano alla loro prossima vacanza. Quindi è il momento di prenotare le vacanze, scegliere il luogo giusto dove andare e la struttura alberghiera che sarà in grado di ospitarci.

Insomma, una scelta non proprio semplice, su cui porre attenzione per evitare brutte sorprese. Nel momento in cui si prenota, occorre prestare attenzione alla struttura che si sceglierà, scremando le diverse possibilità, in base a quelle che sono le proprie esigenze.

Cosa si vuole da una struttura? Il denaro, l’accoglienza e i servizi sempre a disposizione del cliente che arriva in albergo. Insomma sono moltissime le possibilità su cui basarsi per poter ottenere una vacanza veramente con i fiocchi.

Ci sono alcuni trucchi che gli albergatori utilizzano e che occorre evitare se si vogliono evitare spiacevoli sorprese.

Hotel: tra scelte di marketing e accoglienza

Le strutture ricettive puntano ad organizzare i servizi al meglio affinchè il cliente possa essere soddisfatto, ma si possano anche soddisfare i bisogni d marketing. In fondo si parla di strutture che hanno bisogno di far quadrare i loro bilanci, che devono anche riuscire a far utilizzare la struttura, agli ospiti, in una maniera che sia per loro comunque conveniente. Molta attenzione si pone nei confronti di quelli che sono i servizi accessori che vengono offerti agli ospiti, come ad esempio i pasti compresi nel prezzo.

In particolare, per la colazione, sono sempre di più le strutture che decidono di adottare un buffet per soddisfare le esigenze dei clienti, risparmiando sul personale da impiegare, oltre che riuscendo anche a far consumare, quelli che sono i cibi da loro decisi.

Il trucco dei 3 giorni

Il trucco in realtà è molto semplice e permette, in una qualche misura, all’albergo di risparmiare. In buona sostanza, secondo degli studi specifici i clienti tendono a consumare di più nei loro primi 3 giorni di vacanza. Trascorse le 72 iniziano a ridurre il cibo, a pensare alla dieta che devono seguire. Un periodo che però si rivela essere piacevole per gli ospiti.

Quindi, quello che gli esperti consigliano è di gestire bene il consumo di cibo, senza pensare ai chili di troppo che potranno essere eliminati una volta tornati alla solita routine.