Longevità: per invecchiare bene e vivere più a lungo devi aggiungere questo ingrediente nella tua dieta | I centenari campano così

Il segreto della longevità lo rivela il dottore, non bisogna fare altro che inserire questo alimento all’interno della propria dieta.

Sfidiamo chiunque ci stia leggendo in questo momento a dire che non hanno sognato, almeno una volta nella vita, di vivere quasi in eterno. Le statistiche ci dicono che l’età media si è alzata, ma allo stesso tempo si riduce per via della mancata attenzione che riserviamo a noi stessi.

Purtroppo dobbiamo ammettere che troppo spesso non ci prendiamo cura del nostro corpo e del nostro organismo, pensare che basterebbe veramente molto poco, piccolissime accortezze in quello che si mangia o i prodotti che si utilizzano.

Numerosi sono gli studi che nel corso degli anni si sono susseguiti in merito a quella che è la possibilità di vivere a lungo, quali sono le abitudini che tutti dovremmo adottare per spegnere il numero maggiore di candeline possibile. Quindi ad oggi i consigli ottenuti sono veramente tantissimi, c’è chi consiglia il consumo di piante, chi di prodotti e chi invece predica per l’attività fisica.

Ma sembra invece, che la longevità si costruisca a tavola, scegliendo alimenti in grado di offrire tutto il necessario per una vita molto più lunga.

Il dottore ci fornisce le migliore dritte per una vita più lunga e in salute

Il medico William Li ci conferma che le aspettative di vita sono estremamente migliorate e questo lo si deve a una netta modifica delle condizioni che si adottano. Maggiore attenzione viene data nei confronti del benessere fisico, ma anche degli alimenti che vengono portati a tavola. Ora la nutrizione è molto più curata, l’acqua più pulita e l’intera società sembra cooperare per una qualità della vita migliore.

Ben il 25% della longevità di ognuno di noi, dipende innanzitutto da elementi ereditari, anche se questo non sarebbe di certo sufficiente. Quindi, alla fortuna di avere dei buoni geni, occorre abbinare l’utilizzo di alimenti in grado di fornire esattamente ciò di cui il soggetto ha bisogno per poter vivere bene a lungo.

Ecco cosa portare a tavola per vivere più a lungo

William Li consiglia innanzitutto di eliminare gli alimenti ultraprocessati e le sostanze chimiche artificiali che spesso sono presenti in molti dei nostri piatti. Si tratta di alimenti che possono danneggiare il microbio intestinale, abbassando l’immunità alle malattie. Meglio poi evitare le plastiche e microplastiche, come quelle delle bottiglie e del tetrapak. Altrettanto importante è evitare uno stile sedentario.

Quello che invece non dovrebbe mai mancare a tavola, sono le proteine. Il corpo ha bisogno di esse per il benessere della massa muscolare; fino a 40 anni si consiglia di consumarne 50/60 g al giorno. Quindi una dieta che ne promuove l’utilizzo permette di allungare la propria vita notevolmente.