Calvizie, addio per sempre al trapianto di capelli | Il nuovo gel della ricrescita fa il miracolo dei pelati

Puoi dire addio per sempre alle calvizie, non con il trapianto, ma con un gel per la ricrescita che riesce a fare veramente dei miracoli.

Purtroppo per un uomo, accettare di perdere i capelli e diventare progressivamente calvo, non è affatto semplice. La chiamano alopecia androginica e si tratta effettivamente di quella tendenza che proprio il sesso maschile ha, di perdere progressivamente i capelli.

Un cambiamento che purtroppo non tutti accettano e che anzi, ci sono alcuni che non riescono assolutamente a vivere con serenità. Quindi si è passati dalle fiale per la ricrestita, al riporto, passando anche per il parrucchino, soluzioni non efficaci e spesso anche poco estetiche.

Ma siamo nel 2025 e anche in questo ambito si sono fatti dei veri e propri passi da gigante. Numerose le cliniche che anche sul territorio italiano sono sorte per poter beneficiare del trapianto, ma non tutti rispondono bene al trattamento e alcuni devono cercare migliori soluzioni.

La scienza allora, mette sul piatto una soluzione veramente molto efficiente, ecco di cosa si tratta e in che modo aiuta chi soffre di tale problematica.

Calvizie: non solo questione di vanità

Purtroppo occorre riconoscere che le problematiche che la calvizia provoca non sono solo una questione di vanità. Non sono pochi gli uomini che non accettano questa perdita di capelli, non riescono a vedersi con un aspetto completamente differente. Questo può causare una serie di paranoie che in pochi conoscono e che ancora meno comprendono.

Eppure i media ne hanno parlato, lo hanno fatto anche i social, con personaggi del mondo dello spettacolo che hanno lasciato la loro opinione a riguardo, riconoscendo quanto per loro sia stato utile il trapianto. Ma probabilmente non conoscevano una soluzione a questa progressiva perdita di capelli, portata dall’azione dell‘ormone diidrostosterone che porta alla chiusura dei piliferi. Ecco una soluzione veramente innovativa, data da uno studio mirato.

Un gel quasi miracoloso

Lo studio sarebbe stato condotto da Muhammad Awais Anjum e un team interdisciplinare dell’Università di Sheffield. Quello che se ne sarebbe ricavato è un gel a base di 2-deossi-D-ribosio una molecola che sarebbe estremamente efficace per riuscire a contrastare la calvizia, aiutando la ricrescita dei capelli. Il gel sarebbe stato sviluppato a base di sodio affinato e glicol propilenico e avrebbe offerto importanti risultati a riguardo.

Sembra che la sua efficacia sia assestata all’80/90% e sarebbe in grado di favorire la crescita del capello. Un progresso veramente significativo che porta questo gel ad essere eletto come la migliore soluzione in assoluto in caso di calvizie.