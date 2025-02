Allerta massima sull’uso di questi dispositivi, lo Stato è per la linea dura | Se ti pizzicano paghi 100.000€ di multa

Lo Stato ha deciso di applicare la linea dura, attenzione all’utilizzo di questi dispositivi, altrimenti rischi di pagare 100 mila euro.

Lo Stato sta decidendo di adottare delle misure veramente molto severe per tutti coloro che non seguono le regole. Purtroppo sono ancora tanti coloro che mettono in atto dei comportamenti senza pensare al bisogno di rispettare i diritti altrui, oltre alla sicurezza della popolazione in generale.

100 mila sono gli euro di sanzione per coloro che vengono colti in flagrante, mentre utilizzano questo specifico dispositivo. La preoccupazione sale tra i cittadini, che non sanno in che modo continuare a svolgere questa specifica attività senza rischiare di essere severamente sanzionati.

Il pugno duro si rivela essere indispensabile in alcuni casi, soprattutto se si vuole mantenere un certo ordine all’interno delle città.

Seguire le regole ne vale la sicurezza generale. Ecco allora cosa si deve assolutamente sapere a riguardo.

Gli apparecchi per cui occorrono permessi speciali

Non sono pochi i casi in cui si mettono in atto dei comportamenti in maniera piuttosto leggera senza pensare a quelli che possono essere i risvolti. Ci sono apparecchi per il quale utilizzo occorre essere in possesso di specifici permessi o comunque essere in grado di provare che si ha tutte le carte in regola per farlo. Ci sono quindi, casi in cui le forze dell’ordine provvedono al controllo del soggetto e si accorgono della mancanza dei permessi specifici, questo si traduce quindi, in possibili problematiche come sanzioni piuttosto salate.

I permessi a cui ci si riferisce, sono per via della pericolosità degli apparecchio o comunque le conseguenze che un semplice errore può provocare. Quindi si può avere bisogno di una sorta di patentino, indispensabile per poter fare un utilizzo corretto dell’apparecchiatura specifica.

Ecco l’apparecchio per cui si ha bisogno di specifico permesso

Negli ultimi anni i droni hanno visto una notevole diffusione, non più utilizzati solo per lavoro, ma anche per attività che potremmo, in qualche modo definire ludiche. Peccato che sono in pochi a sapere a sapere che per l’utilizzo di tali apparecchi ci sono delle regole da seguire e un patentino da avere, per cui occorre sostenere uno specifico esame. La questione in merito è stata al centro di discussioni proprio di recente, per via di un drone caduto sulla chiesa di Boccadasse e che ha colpito un turista polacco.

Da qui le sanzioni per chi utilizza il drone non seguendo le regole e non essendo in possesso di documento dell’apparecchio e assicurazione. Se non si è in possesso del manuale di volo, la sanzione arriva quasi a 10 mila euro, 100 mila per chi non ha copertura assicurativa.