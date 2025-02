Poste, assunzione urgente per Addetto allo smistamento e al recapito della posta | 1200€ al mese e nessuna seccatura

Ancora un’occasione di lavoro urgente. Si ricerca un addetto allo smaltimento e al recapito per Poste: stipendio ottimo e zero sbatti.

Il 2025 si è aperto sulla stessa scia lasciata dall’anno che lo ha preceduto. Il 2024, infatti, ha offerto numerosissime opportunità di cambiare la propria vita a tantissimi cittadini italiani che erano alla ricerca di un nuovo lavoro o, semplicemente, della loro prima occupazione. Parliamo sia di Concorsi Pubblici nella PA sia di selezioni di personale, anche urgenti.

Per quanto riguarda i primi, poi, c’é da dire che il nuovo anno appena iniziato sarà davvero prolifico. Come dichiarato proprio dal Ministro dell’attuale Governo, verranno banditi Concorsi per sopperire alla carenza di personale. Si prevede l’assunzione di più di 20.000 nuovi dipendenti all’interno dei Ministeri e degli Enti Locali.

Ci saranno tantissime opportunità anche per entrare a far parte delle Forze dell’Ordine e dei vari Enti Statali come INPS, INAIL e tanti altri. Sul fronte, poi, delle selezioni di personale, sono sempre attive diverse aziende tra le più conosciute ed apprezzate nel nostro Paese. Pensiamo, ad esempio, a Italo Treno o Trenitalia che sono sempre alla ricerca di personale di bordo o di macchinisti da inserire nel proprio organico.

Si tratta, nella maggior parte dei casi, anche di selezioni urgenti, come quello su cui vorremmo focalizzare la vostra attenzione in questo momento. Ci sono dei posti disponibili in Poste come Addetti allo smaltimento ed al recapito. Viene offerto uno stipendio di tutto rispetto in un ambiente di lavoro tranquillo e senza sbattimenti.

Assunzione urgente in Poste: ecco come candidarsi

La ricerca di personale, questa volta, ha carattere di somma urgenza. L’azienda ha necessità di assumere nel più breve tempo possibile, pertanto, chi vuole candidarsi deve farlo subito. Dovete sapere che si richiede solo la Licenza Media per svolgere le mansioni per cui si sarà chiamati a lavorare. Ebbene sì, avete capito benissimo.

Il ruolo sarà quello di Addetto allo smaltimento ed al recapito. Lo stipendio previsto è di quelli che possono far gola a tutti. Si parla, infatti, di 1200€ al mese ai quali va aggiunto anche il rimborso per il carburante. Si tratta di un’opportunità da cogliere al volo per poter sperare in un futuro non precario, ma stabile e duraturo.

2 Addetti allo smaltimento ed al recapito: bisogna candidarsi subito

La ricerca di personale è stata avviata dall’azienda “s&d services srls” che svolge attività di servizi postali e attività di corriere. Chi vorrà candidarsi svolgerà mansioni di portalettere all’interno del territorio della città di Roma e deve essere motomunito. Tra gli altri requisiti, oltre la Licenza Media e la patente, si richiede la disponibilità full time e un’esperienza di almeno due anni nella mansione specifica.

Come già specificato, lo stipendio sarà di circa 1200€ al mese, al quale va aggiunto il rimborso per le spese di carburante. Il contratto iniziale sarà di tre mesi con possibilità di trasformarlo a tempo indeterminato. Le candidature vanno inviate al CPI di Cinecittà a Roma via mail, specificando nell’oggetto il testo “Addetto/a allo smistamento e al recapito della posta – P1024C06” ed allegando una copia del documento di identità ed il format precompilato.